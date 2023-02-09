北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺

北韓於周三（8日）舉行閱兵儀式，紀念北韓人民軍成立75周年。閱兵中北韓展示軍力，包括新型導彈及洲際導彈等。領袖金正恩親身觀賞閱兵，更以一身與祖父金日成極度相似裝扮現身，「人氣急升」的愛女金朱愛亦繼續伴父出席。

金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人 【下一頁】

北韓官媒朝中社周四（9日）公布，周三晚舉行的人民軍成立75周年閱兵儀式。朝中社報稱，閱兵中展示北韓的洲際導彈及重大武器，聲稱北韓具備最大核武能力，能夠阻止戰爭及反擊威脅。

韓聯社報稱，從美國衛星圖片公司Maxar Technologies圖片顯示，閱兵隊伍中「火星-17」洲際導彈為領頭車輛，後方車輛中載有不明型號導彈。

韓聯社指出，北韓閱兵一般會把威力強大或新型武器壓軸現身，估計今次出席的可能是配備固體燃料引擎的新型導彈。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

金正恩父女檔視察導彈庫 千金第3度亮相惹接班猜想 【下一頁】

金正恩一如外界預期，親身出席閱兵。他全黑裝打扮現身，頭戴黑色禮帽加黑色大衣，被指是模仿祖父﹑已故領袖金日成最喜歡的穿著。去年底起頻繁露面的次女金朱愛（音譯）亦有伴隨父母，一同現身閱兵儀式。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培