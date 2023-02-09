約翰遜未演講先袋近2371萬 卸任半年吸金逾4742萬

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）去年9月離任，其後不斷發表演講，「外快」收入源源不絕。最近申報記錄顯示，約翰遜已經收到紐約一間公司近250萬英鎊（約2,371萬港元），作為未來演講活動的預付款項。約翰遜離任首相半年，透過各種途徑已賺取逾500萬英鎊（約4,742萬港元）收入。

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約翰遜收入最新國會申報記錄顯示，他已接受紐約Harry Walker Agency公司近250萬英鎊，作為未來出席對方安排演講活動的預付款。據悉約翰遜自辭任首相6個月後，至今已透過捐款、報酬及招待等，獲得逾500萬英鎊收入。

約翰遜離任後四出演講，對象包括加密貨幣技術投資者、保險公司及投行等。他亦收到逾50萬英鎊（約474萬港元）的出版回憶錄預付款。同時，約翰遜有仍然擔任Uxbridge & South Ruislip選區的議員。

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捐款方面，約翰遜還收到英國商人Christopher Harborne逾100萬英鎊（約948萬港元），後者此前亦曾向英國脫歐黨（Brexit Party）捐款600萬英鎊（約5,690萬港元）。

約翰遜亦從保守黨金主Anthony Bamford夫婦每月接收1.35萬英鎊（約12.8萬港元）住宿費用，當中包括倫敦一棟別墅及科茨沃爾德（Cotswolds）一處房產。

另外，至去年8月起，約翰遜亦報稱多次免費使用倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）及格域機場（Gatwick Airport）的貴賓室。

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責任編輯：李俊儀