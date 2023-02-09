▲ 【香港經濟】羅兵咸永道：今年零售業恐難以恢復至疫情前水平 全年料有2000萬旅客、約佔2018年高峰三分一

中港已全面通關，旅客逐漸回來港，提振香港零售市道。羅兵咸永道預計，今年香港零售額增長13%至3950億元，但提醒零售業在首幾個月仍將依賴本地消費，恐難以恢復至疫情前的水平。羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然表示，中港只是剛通關，加上觀望財資市場及中國經濟等各因素，內地旅客來港速度及數量需時回復，故預計次季起零售市道才有較大改善。

他估計今年有2000萬遊客來港，大概是2018年6500萬高峰時期的三分之一。 零售額將受益於旅發局近期斥資1億元計劃及向海外人士免費派發50萬張機票等。

港人短期傾向外遊 仍冀今年派3000元消費券

不少外界倡議今年再派發消費券，鄭煥然指，過往港府派發消券對零售銷售有一定提振作用。不過，隨旅客回歸，政府推出多項吸引遊客消費的措施，加上港人短期傾向外遊， 消費券效應可能不如以往，估計今年焦點可能落在依靠旅客身上，但他仍希望港府今年能夠派發3000元消費券。

羅兵咸指，在旅遊業復甦及人民幣強勢的支持下，預計百貨公司及包括珠寶首飾在內的奢侈品行業將在今年各增長40%。

他續指，今年是雙春兼閨月，為結婚的好年頭，或有助消費者對婚禮珠寶首飾及黃金產品的需求增加。

內地加大催谷內需 港在奢侈品市場失去優勢

不過，香港面對長遠競爭力的挑戰。香港沒有銷售稅及關稅，本是香港的在奢侈品行業上的獨特的優勢。只是，鄭煥然指，內地加大催谷內需、海南免稅店發展蓬勃、部分奢侈品品牌重點投資轉移到內地等因素影響下，香港在奢侈品市場失去優勢，並憂慮日後若有更多免稅地區， 香港市場份額會被搶佔。

另外，由於疫情限制已放鬆，市民外出購物，羅兵咸永道相信，網上消費的增幅可能放緩，雙位數的零售銷售增長或難以持續。

電商趨普及下，羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合夥人顏國定相信， 未來零售商在人工智能（AI）的應用會更多 ， 以維持競爭優勢。 不過，他相信仍要解決消道德及個人數據等顧慮。他認為，政府應加強對電商行業的監管， 也必須監督AI是否以透明和公開的方式進行。

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記者：袁諾曦