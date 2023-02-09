【財政預算案2023】ACCA料港府財赤1560億　建議再派1萬元電子消費券、年薪200萬以下稅率降至7.5%

▲ 【財政預算案2023】ACCA提12項建議 包括再派1萬元電子消費券、年薪200萬以下稅率降至7.5%

2023/24年度財政預算案將於2月22日公布，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會預料，港府2022/23年財政赤字達1560億港元，而2023年是經濟復甦的關鍵時刻，繼續建議港府藏富於民，改良稅制，減輕納稅人負擔。ACCA提出12項政策建議，包括再派1萬元電子消費券、引入薪俸稅二級制標準稅率。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝表示，參考往年經驗，消費券計劃對經濟的提振作用相當於本地生產總值（GDP）1.2百分點，續推消費券可鼓勵公眾在本地消費，加速經濟恢復動力，並幫助中小型商戶透過使用電子支付平台探索商機。同時，政府可考慮將消費券金額直接存入60歲或以上長者與合資格殘疾人士的銀行戶口，以便利相關人士。

ACCA建議引入薪俸稅二級制

他續指，該會建議政府引入薪俸稅二級制標準稅率，將首200萬的應課稅入息實額的稅率下調至7.5%，而200萬以後的應課稅入息實額則以15%計算，同時向低收入人士提供稅務減免。

ACCA提倡放寬居所貸款利息扣除規定，容許沒有應課稅入息的直接受養人指定聯名業主享受全額利息扣除及廢除申請扣除居所貸款利息的年期上限。根據現行政策，如果房產由兩個納稅人共同擁有，每人將享有居所貸款利息50%減免，但現實中如納稅人與父母或受養人聯名擁有房產，或有機會需要一力承擔按揭，未能享受全額利息扣除。

ACCA 12項建議措施包括：

稅務虧損結轉和稅務虧損變現

集團虧損寬減

釐清因應出售股份而獲資本收益的繳稅安排

定期檢討現行稅務寬減制度，並擴大到虛擬資產投資

推出激勵措施以吸引外資國際企業來港

推出稅務寬減措施以鼓勵外資企業在香港成立總部或服務中心

優化吸引人才政策

修訂個人技能提升資助安排

擴大稅收條約網絡

引入薪俸稅二級制標準稅率及擴闊稅階

放寬居所貸款利息扣除規定

續推消費券

冀「人才清單」加入會計專才 擴大免稅範圍至虛擬資產投資

香港過去3年面對移民、外派人員來港意欲下跌，ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉指出，會計行業一直面對人手短缺問題，建議政府在「人才清單」上加入會計專才，同時可參考其他國家，與國際商業機構合作建立全球招聘網絡，加快人才招募過程。

吸引企業方面，陳志偉建議，港府釐清出售股份如何被歸類為免稅的資本收益，因香港目前未清晰定義區分資本收益與交易收益，ACCA建議香港政府仿效其他稅務地區，以持有股份的年份區分兩者。港府近年在家族辦公室、統一基金稅務豁免以吸引相關行業在港發展，ACCA建議港府可考慮擴大範圍到虛擬資產投資，確保市場能迅速適應數碼經濟。

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編輯：麥德銘