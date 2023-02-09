▲ 【美國經濟】PIMCO：強勁就業數據僅意味美國步入衰退時間會押後 市場低估隔夜拆息上升對經濟影響

美國債券基金太平洋投資管理（PIMCO）認為，即使近日美國數據顯示當地經濟仍具韌性，但該行重申美國將會步入衰退。PIMCO北美經濟師Tiffany Wilding指，強勁的經濟數據反映美國步入衰退的時間，或會較原先估計延遲，但仍相信美國會步入溫和衰退。

美國上周公布的就業數據顯示，1月份失業率跌至3.4%，為逾53年半以來的新高，反映勞工市場相當穩健。

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「雖然金融市場壓力近日有紓緩，但相對歷史標準，流動性仍偏緊，相信市場低估隔夜拆息上升對經濟的影響。」

PIMCO現時全球管理1.7萬億美元的資產，上月稱會專注於投資優質債券，因其回報高，而且在環球經濟增長下滑幅度較預期大時，可提供一定防禦力。

高盛早前調低對美國未來12個月步入衰退的預測，由35%降至25%。

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編輯：陳韻妍