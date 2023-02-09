【情人節商機】為博紅顏一笑　豪灑1,800元吃飯

「你還愛我嗎？」以前情人節男士們必須要有所表示，否則是玩「花式自殺」！但這幾年疫情改變了不少事情，現在有人已習慣了在家吃飯，寧願省錢出外度假；當然亦有「闊佬」一族，不惜豪花一筆為博女友歡心！

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從事教育界的Henrietta（上圖上）說，今年不會外出慶祝情人節，「通關之後娛樂選擇更多，再加上現時消費氣氛一般，不想花太多錢去吃飯」。她表示，以前會選擇每人$1,300至$2,000的情人節套餐，但現時會寧願用這筆錢去短途旅行，「四千多元夠兩個人去內地玩三日兩夜，所以留港高消費的意欲不高」，再加上疫情期間已習慣在家煮食，節日都沒期望外出慶祝。

有市民不願花錢，但亦有人願意在節日為博紅顏一笑而大灑金錢，從事市場推廣的Benson（上圖下）表示今年會一如以往，與女朋友出去吃飯慶祝，「今年明顯比較難訂位，頭三間心水目標都已客滿，要到第四間才成功訂位」，今年他們將會吃每位$1,800的Fine Dining，價位跟去年相若，他認為疫情已經過去，寄望今年外出慶祝會更有氣氛。

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本報記者：歐陽佩

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