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【大行看法】瑞士百達資管剖析未到大舉入市之時　另料中國重新開放不會引發通脹

股市 12:58 2023/02/09

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【環球股市】瑞士百達資管：兩原因剖析未到大舉入市之時　另料中國重新開放不會引發通脹

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，新年伊始，MSCI全球指數上升6.5%；歐洲飆升近10%，新興市場上漲超過6%。市場上的陰霾逐漸消散，但現在大舉入市卻言之尚早，畢竟，估值並不是特別便宜，企業盈利亦停滯不前，全球經濟增長充其量也只是不溫不火。

盧伯樂表示，在新興市場，尤其是歐洲和拉美的股票估值正亮起綠燈。中國市場自疫情最嚴峻的封控時期以來，已上漲了50%，且仍有很大的上行空間。新冠疫情期間的儲蓄，意味著中國家庭有著7,400億美元的潛在支出。這或將有利於非必需消費品和房地產公司。全球投資者仍有空間增持接近基準權重的中國股票。受全球第二大經濟體重新開放的鼓舞，該行對於中國和新興市場的股票維持增持立場。

另一方面，該行對美國和歐洲股票維持減持立場，因公司利潤或將受到成本上升和需求放緩的影響。至於歐洲企業收益，該行與市場主流觀點意見不同，該行預計今年歐洲企業收益將收縮7%，而市場則普遍預期增長1%。

中國重新開放不會引發通脹

另外，盧伯樂預計中國重新開放不會引發通脹，與歐美當時的情況有所不同。因爲在新冠疫情期間，政府並無向消費者提供財政補貼，而且全球供應鏈限制已經得到緩解。事實上，美國和歐元區的通脹已經見頂。

股票方面，瑞士百達資產管理將通訊服務從中性上調至增持。隨著各國央行日後逐步暫停加息，股票市盈率的壓力應會減輕，尤其是增長潛力較大的股票。隨著消費者信心改善，通脹放緩將減輕消費者壓力，因此將非必需消費品從減持調整爲中性。

債券方面，該行維持增持立場。聯儲局若在今年較後時候觸及目標利率，將把借貸成本於該水平維持較市場所暗示的時間更長，因此減持美國國債的佔比。美元貶值將有利於新興市場的本幣債務，所以維持增持立場。

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編輯：姚卓然

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