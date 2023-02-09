▲ 【財政預算案2023】安永料港府年度赤字1350億元 「睇餸食飯」不建議派消費券

新一份財政預算案2月22日發表，四大會計師事務所之一的安永預計，港府本年度將錄得1,350億元赤字，遠高於港府最初預期的563億元，至3月底的財政儲備將跌至8,221億元，相等於約12個月的政府開支，遠低於2017年財政儲備可應付28個月開支。

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安永建議，向市民及企業提供總額為300億元的一次性紓困措施，包括提供最多退稅1萬元、1000元電費補貼、額外發放半個月各種社會保障援助津貼予合資格人士、差餉及政府收費寬減等。

安永在建議中未有提及消費券，何耀波解釋，中港逐漸邁向復常之路，在考慮外圍因素、政府財赤情況，建議政府要審慎用財「睇餸食飯」。何耀波指，紓困措施應具針對性，不再建議派發消費券。

安永建議提供大學學費稅務扣減「留人才」

港府一直強調要「搶人才」，安永人力資源諮詢服務合夥人蔡智煇建議，政府可向在香港完成大學學位的畢業生提供學費稅務扣減，讓本地和海外大學生畢業後留港工作兩年後，往後3個課稅年度可獲稅務減免。

安永又建議港府，可向60歲以上提供較高的基本免稅額，鼓勵他們繼續工作，同時向企業提供免稅現金補貼，釋放在人口老化下的潛在勞動力。

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記者：伍鍵文