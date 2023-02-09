【英國王室】凱特大騷親和力 體驗拉車軚訓練

英國王儲妃凱特（Princess Catherine）日前到訪中部，與年初打破北極探險紀錄的女英軍錢迪（Harpreet Chandi）會面。期間凱特亦大展親民一面，親身體驗拉車軚訓練，並戲言自己需要「做下運動」。

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凱特周四（8日）訪問中部誠市打吡（Derby），與當地成長的北極單人探險紀錄保持者﹑英軍女軍官錢迪會面。為體驗錢迪的艱辛訓練，凱特親自上陣，嘗試拉動兩個重達20公斤的車軚。

現場照片可見，凱特費盡力氣才拉動車軚。凱特事後戲稱，

「我真係需要做返運動。」（I definitely need to do some training.）

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身為英國童軍協會聯合主席及戶外活動愛好者，凱特去年10月成為錢迪北極探險的贊助者，她亦大讚錢迪的成就。

34歲的錢迪於今年1月以70日16小時，完成約1,500公里路程，打破單人北極探險紀錄。錢迪亦是史上首位有色人種，挑戰南極單人探險紀錄。

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責任編輯：吳漢培