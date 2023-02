【英國王室】凱特大騷親和力 體驗拉車軚訓練

英國王儲妃凱特(Princess Catherine)日前到訪中部,與年初打破北極探險紀錄的女英軍錢迪(Harpreet Chandi)會面。期間凱特亦大展親民一面,親身體驗拉車軚訓練,並戲言自己需要「做下運動」。

凱特周四(8日)訪問中部誠市打吡(Derby),與當地成長的北極單人探險紀錄保持者﹑英軍女軍官錢迪會面。為體驗錢迪的艱辛訓練,凱特親自上陣,嘗試拉動兩個重達20公斤的車軚。

現場照片可見,凱特費盡力氣才拉動車軚。凱特事後戲稱,

「我真係需要做返運動。」(I definitely need to do some training.)