Twitter部分用戶無法發文 被指超出每日發帖上限

社交平台Twitter周三（8日）出現技術問題，有部分用戶發現未能發送帖文，並收到自動訊息指他們超出了每日發送帖文的上限。據悉，即使是當日未曾發文的用戶也收到信息。

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英國廣播公司（BBC）報道，部分人明明周三沒有發過帖文，但仍收到Twitter消息通知，指其超過每日2,400則發帖上限。部分用戶更指無法使用Twitter客戶端TweetDeck。

BBC指，暫時未知受影響的Twitter用戶具體數字。不過最近幾周已有大量用戶投訴Twitter不時出錯，包括部分人發現如將帳戶設定為私人的話，反而會增加發帖的帖文覆蓋率。

科技新聞網站The Information報道，Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）已要求Twitter員工暫停開發新功能，以最大限度地提高系統穩定性，應付即將來臨的超級碗（Super Bowl）賽事。

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馬斯克自去年10月以440億美元（約3,432億港元）收購Twitter後，過去幾個月一直裁員。馬斯克上月透露Twitter約有2,300名員工，遠低於他接手時約8,000人的規模。

專家曾警告大規模裁員或引發技術問題，但未能證實今次故障是否與裁員有關。

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責任編輯：鄭錦玲