【滙豐HSBC】滙豐推電商多貨幣收付款平台　實時匯率處理跨區支付、最快數分鐘到賬

▲ 【滙豐HSBC】滙豐推多貨幣收付款平台 實時匯率處理跨區支付、最快數分鐘到賬

HSBC滙豐推出數碼收付款方案「滙豐電商易」，讓香港中小企可一站式處理多個地區或國際電商平台的收付款，過程將採用實時銀行匯率。滙豐表示，「滙豐電商易」初期會於商務網上理財開放予指定商業客戶，並將於未來數個月逐步推展至全港所有滙豐商業客戶。

滙豐用戶可透過商務網上理財申請並使用「滙豐電商易」平台，在該平台上啟用「滙豐環球商幣滙」後，收取澳元、加元、歐元、英鎊、新加坡元及美元的款項，最快數分鐘到賬。

其後，相關用戶可選擇將款項存放於「滙豐環球商幣滙」，或隨時轉賬至滙豐商業綜合戶口。「滙豐電商易」 會為用戶提供相關外幣的當地支付資料，方便他們從付款方收款。

內地電商出口總值去年增長12%

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，境電子商貿成為内地對外貿易的強大驅動力，相關出口總值於2022年按年攀升近12%。香港作為大灣區的貿易樞紐，擔當重要門戶角色，接通區內與國際市場，優勢足以將龐大的市場潛力化為無限機遇。滙豐會繼續投資於數碼服務，以滿足電商在業務增長過程中不斷變化的需求。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，中小型電商在業務上要取得成功，需要有簡單兼具成本效益的收付款管理方案，「滙豐電商易」可簡化現金流管理，令中小企更快捷、易於管理和一目了然的方式， 處理跨境收付款。

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編輯：麥德銘