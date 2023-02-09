  • 21°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行裁員】聯博擬報全球裁員100人、佔員工總數4%　包括北美及英國等職位

股市 12:31 2023/02/09

分享：

分享：

【投行裁員】聯博擬報全球裁員100人、佔員工總數4%　包括北美及英國等職位

多家金融機構均調整人手，彭博引述消息報道，聯博集團（AllianceBernstein ）已在全球削減超過100個工作崗位，當中包括北美及英國的職位，裁員人數約佔員工總數4%。聯博發言人不予置評。

報道稱，聯博是次裁減的員工，包括數個賣方分析師，該行也會停止覆蓋部分行業。截至去年底，聯博全部共有4436名員工。

聯博周三公布業績，去年管理資產規模按年下跌6%，經調整營運收入下跌22%。聯博預期，今年環球金融市場波動性會持續，通脹及利率預期不斷變化下，將會對經濟及企業盈利構成影響。

聯博指，進入2023年，管理資產規模的基數較前一年下跌17%，因此需要採取全球削減成本措施，包括裁員。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？    高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

相關文章：

【投行花紅】瑞信據報通知部分初級和中級員工將分3期支付獎金

【投行裁員】德銀CEO拒承諾不裁員　擬未來數年削減20億歐元支出

【投行人事】瑞信亞洲投行副主席洪長福辭任、此輪投行離職潮中最高級　香港業務料過渡至新部門

編輯：陳韻妍

投資銀行 失業 經濟 英國 美國 裁員 金融機構
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐推電商多貨幣收付款平台　實時匯率處理跨區支付、最快數分鐘到賬

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介龍源電力、澳優 　並分析受壓股網易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升83點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升83點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人　盤前股價曾升3%　正內部測試
【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人　盤前股價曾升3%　正內部測試
【港股市況】小米升7%、阿里巴巴升3%　ChatGPT概念股回吐　恒指升200點（不斷更新）
【港股市況】小米升7%、阿里巴巴升3%　ChatGPT概念股回吐　恒指升200點（不斷更新）
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499　夜期收市跌97點　百度美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499　夜期收市跌97點　百度美股低港5%（不斷更新）
【吉利175】吉利微型電動車熊貓mini正式內地上市　對撼「國民神車」五菱宏光MINIEV　售價最平3.99萬人幣（多圖）
【吉利175】吉利微型電動車熊貓mini正式內地上市　對撼「國民神車」五菱宏光MINIEV　售價最平3.99萬人幣（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款