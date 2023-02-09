▲ 【投行裁員】聯博擬報全球裁員100人、佔員工總數4% 包括北美及英國等職位

多家金融機構均調整人手，彭博引述消息報道，聯博集團（AllianceBernstein ）已在全球削減超過100個工作崗位，當中包括北美及英國的職位，裁員人數約佔員工總數4%。聯博發言人不予置評。

報道稱，聯博是次裁減的員工，包括數個賣方分析師，該行也會停止覆蓋部分行業。截至去年底，聯博全部共有4436名員工。

聯博周三公布業績，去年管理資產規模按年下跌6%，經調整營運收入下跌22%。聯博預期，今年環球金融市場波動性會持續，通脹及利率預期不斷變化下，將會對經濟及企業盈利構成影響。

聯博指，進入2023年，管理資產規模的基數較前一年下跌17%，因此需要採取全球削減成本措施，包括裁員。

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編輯：陳韻妍