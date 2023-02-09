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【新冠肺炎】新加坡放寬防疫措施 2.13起撤銷公共交通工具口罩令、免檢疫入境
Hot Talk 12:29 2023/02/09
新加坡衛生部表示，新加坡將從周一（13日）開始取消在公共交通工具上戴口罩，同時允許未完全接種疫苗的旅客入境，又無需進行出發前新冠檢測呈陰性，短期遊客也無需購買新冠肺炎旅行保險。
不過，民眾如出入醫院病房﹑診所及護老院等有眾多高危人士聚集的場所時，仍強制需戴好口罩。同時，所有通過空運或海運進入新加坡的旅客仍必須在抵達前或抵達時提交健康申報表。
新加坡副總理黃循財表示，「我們的人口已經發展出高水平的混合免疫力。感染導致嚴重疾病或死亡的風險非常低，並與流感等其他地方性呼吸道疾病相等。進一步放寬出發前旅行限制和戴口罩的要求是重要一步」。
另外，新加坡解散自2020年1月成立的新冠肺疫情特別工作組。
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編輯：姚卓然
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