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【新冠肺炎】新加坡放寬防疫措施　2.13起撤銷公共交通工具口罩令、免檢疫入境

Hot Talk 12:29 2023/02/09

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【新冠肺炎】新加坡放寬防疫措施　2.13起撤銷口罩令、免檢疫入境

新加坡衛生部表示，新加坡將從周一（13日）開始取消在公共交通工具上戴口罩，同時允許未完全接種疫苗的旅客入境，又無需進行出發前新冠檢測呈陰性，短期遊客也無需購買新冠肺炎旅行保險。

不過，民眾如出入醫院病房﹑診所及護老院等有眾多高危人士聚集的場所時，仍強制需戴好口罩。同時，所有通過空運或海運進入新加坡的旅客仍​​必須在抵達前或抵達時提交健康申報表。

新加坡副總理黃循財表示，「我們的人口已經發展出高水平的混合免疫力。感染導致嚴重疾病或死亡的風險非常低，並與流感等其他地方性呼吸道疾病相等。進一步放寬出發前旅行限制和戴口罩的要求是重要一步」。

另外，新加坡解散自2020年1月成立的新冠肺疫情特別工作組。

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編輯：姚卓然

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