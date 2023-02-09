【大行報告】瑞銀孟磊拆解部分投資者先行獲利A股原因　另料今年北向資金淨流入有望達3000億元人幣以上

▲ 【大行看法】瑞銀孟磊拆解部分投資者先行獲利A股原因 另料今年北向資金淨流入有望達3000億元人幣以上

近期A股市場情緒在邊際上有所回落，上證今日回穩，半日升0.6%，報3252點。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，部分投資者正在觀察今年經濟復甦的力度與速度，並等待中國兩會期間的政策信號，因而選擇在短期內獲利了結。此外，從渠道調研顯示，部分公募基金在春節後面臨一定的贖回壓力。部分通過北向交易的海外基金也因此減倉A股，等待市場機會。不過，在該行看來，市場回落即佈局良機。

基本面方面，瑞銀證券宏觀團隊預計中國經濟增速或將在二季度出現明顯反彈。流動性方面，公募基金新發規模滯後於股市表現約三個月，因此，場外資金有望在2月開始更大規模地入市。同時，境內私募基金也或將隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。

另外，北向資金1月淨流入達1413億元人民幣，為2014年底陸股通開通以來最高的月份。孟磊認為，北向資金在今年初大幅淨流入A股市場有兩個主要的原因。一是主要得益於疫情防控政策優化和宏觀政策放鬆，今年中國經濟有望顯著反彈。相比之下歐美經濟面臨衰退風險。二是A股市場自去年11月以來跑輸海外上市的中資股。期間，滬深300累升16.2%；恒生指數則累升44.9%）。

展望後市，孟磊表示，自陸股通開通以來，可以將北向資金淨流入劃分為四個階段。

（1）開通後至2015年底：由於A股市場波動較大，北向資金呈現大幅波動。

（2）2016年初至2017年中：在中國經濟企穩反彈的背景下，北向資金呈現穩定的淨流入（日均淨流入量為4.1億元）。

（3）2017年中至2021年末：MSCI納入A股推動北向資金呈趨勢性流入（日均淨流入量為12.8億元）。

（4）2022年初至今：受疫情反復和國際地緣政治風險的擾動，北向資金淨流入的節奏一度偏離長期趨勢。

不過，近一個季度北向資金的大幅淨流入已使累計淨流入額修正至此前的長期趨勢。該行認為，隨著未來更多經濟反彈的證據的出現，還會有一部分長線外資淨流入A股市場，而今年北向資金淨流入量有望達3000億元人民幣以上。

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編制：姚卓然