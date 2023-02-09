【迎戰ChatGPT AI】Google聊天AI Bard答錯問題　發言人：突顯審慎測試重要

▲ Google發言人表示將透過「Trusted Tester計劃」啟動測試，確保Bard準確度。

ChatGPT自去年底起風靡全球，繼微軟（Microsoft）今年1月底向研發ChatGPT的OpenAI投資數十億美元，拓展雙方的AI應用，科企Google也積極準備迎戰。然而，Google近日推出的AI聊天機械人Bard，不僅未能讓外界驚艷，還因為在宣傳時回答了錯誤答案，導致Google母企Alphabet周三（8日）的股價暴跌，市值一度蒸發千億美元。

據外電指，Google近日亮相AI Bard的宣傳影片，存在錯誤。影片其中一條向Bard提問的問題是：「能告訴我9歲的孩子，有關韋伯太空望遠鏡（JWST）的新發現有哪些？」 結果Bard作出的多項回應中，其中一個提及太陽系外行星的第一張相片，是以韋伯望遠鏡拍攝。

然而，太陽系外行星首張相片是歐洲南方天文台的甚大望遠鏡（VLT）在2004年拍攝的，並已被美國國家航空暨太空總署（NASA）證實。

Google發言人對此表示，這突顯了審慎測試的重要，並將透過「Trusted Tester計劃」啟動測試過程，而且也會將外部反饋及內部測試結果結合，確保Bard回答符合現實世界品質、安全及基礎的高標準。

責任編輯：張寶燕

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：