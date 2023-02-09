【美國加息】摩通戴蒙：勿太早為抗通脹發表勝利宣言　考慮出訪中國「維繫關係很重要」

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）接受路透社專訪時告誡，投資者不要過早為抗通脹發表勝利宣言，並警告說若美國通脹僅回落到3.5%至4%，聯儲局很可能會將利率提高到5厘以上，短期、長期息率都會受到影響。

戴蒙在訪問也提及，他有意出訪中國，強調維持與中國的關係很重要。

作為儲局通脹指標，美國去年12月核心PCE物價指數按年升4.9%，較6月高位6.8%回落。

目前美國聯邦利率為4.5至4.75厘，據最新利率期貨市場倉位，市場現時普遍料美國上半年或再加兩至三次息，每次0.25厘，終端利率水平為5厘至5.25厘或5.25厘至5.5厘。

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