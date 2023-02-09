  • 21°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【情人節商機】港人「返鄉下」影響日式餐廳銷情　意大利餐廳吃香

商業 12:40 2023/02/09

分享：

分享：

去年情人節沒有晚市，餐廳當然叫苦連天，到今年本港開始復常，各大小餐廳都希望趁節日吸客，銷情如何呢？似乎是有人歡喜有人愁，有意大利餐廳覷準中環客定價，目前已全場爆滿，大收旺場；不過日式餐廳就有點難過，因為不少港人寧願「返鄉下」吃日本菜，致使本地銷情冷淡。

【通關商機】內地旅客帶動　各區咖啡店生意額上升

稻苗餐飲專業學會副部長冼嘉頌表示，因為市道不佳，今年有不少餐廳都減價速銷情人節套餐，原本$1,000元/位的套餐，減價至$700至$800左右，「它們屬於小型餐廳，只有20個座位左右，所以很快已有7成訂枱」。

至於Fine Dining今年銷情則未如理想，「吃Fine Dining的顧客有兩類，一是$2,000吃一餐飯都沒問題的中產，二是只在節日或紀念日才『豪』一次的人，但在現今的經濟環境下，後者未必再願意大灑金錢來吃一餐，所以今年會損失了這群客人。」

意大利餐廳100%爆滿

盡管經濟不景，但只要定位正確，一樣可以門庭如市，像意大利餐廳Giovanni Pina今年在中環旗艦店推出$1,208的情人節二人晚餐，現已全場爆滿。「香港人的消費力還未回復到疫前水平，所以我們的定價相當克制，只是跟去年相若，沒有加價。」Giovanni Pina市務總監李慧珊（Cookie，上圖上）說。餐廳的消費群主要是中環高管、屬受薪階級，「他們未必會吃米芝蓮，但一樣很有要求，$500至$1,000吃一餐絕對沒問題，所以我們亦以此目標訂價」。

去年情人節沒有晚市，午市只有一輪客人，入座率約在65%，「本來今年也不樂觀，想不到今年情人節晚餐在分了兩輪的情況下，都已經全部爆滿，我們也感到意外」。

通關暫時對情人節生意沒有影響，但預期未來會帶動增長，「我相信到今年年中左右，隨著整體中港交流上升，保守估計會帶動生意上升3成以上；我們亦會積極邀請小紅書、抖音等網紅來探店，加強對內地的宣傳。」

港式火鍋加入粉紅色元素

情人節不是西式餐廳專利，看準節日商機，火鍋店與日式餐廳亦各出其謀吸客，如樂湯雞麵館今年推出$688兩位的「紅粉佳人花膠雞湯火鍋套餐」，以紅菜頭打汁做成粉紅色湯底，健康之餘還給予客人溫暖感。

樂湯雞負責人Tania表示，「我們餐廳在2021年12月開張，之後政府逐步收緊防疫條例，因為火鍋主攻晚市，在無計可施下餐廳在2至4月停業，故去年並沒有推出情人節套餐。」今年通關後陸客並無明顯增長，目前情人節套餐訂座率約5成，她期望今年稍後生意額會增加3至4成。

日本餐廳生意大受打擊

香港餐飲聯業協會會董陳強（Martin，上圖下）則表明，自從去年「0+3」實施之後，日本餐廳的生意可謂一瀉千里。陳強本身擁有六間餐廳，其中以日本餐廳明日花居酒屋銷情最受影響，「因為想吃日本餐的人都飛了去日本吃，我們的生意大跌了50%，甚至試過有一兩晚『吃蛋』」。現時生意稍為回升，從最低位上升了3至4成，但只仍為疫情前的6至7成，至於其他中餐廳、酒吧等生意都沒有這麼慘烈，疫後生意已回升2至3成。

有見及此，今年明日花的情人節套餐實行來個大平賣，$888套餐買一送一，當中不乏魚生、白子、鮑魚等矜貴食材，「提升質素之餘同時減價，希望能吸引20至40歲的年輕客群，他們較接受日本菜，同時對環境要求沒那麼高。」現時情人節訂座率只在2至3成左右，陳強希望能在未來幾天增加至6至7成，「現時香港整體消費仍未如理想，雖然我們的入座率近日有所提升，但人均消費由以往的$400至$600減至現在的$200至$400，所以最後都只是打個和。」

【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港品牌精品茶選上百種 Tea Concepts 追求長遠發展不賺快錢
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【通關商機】內地旅客帶動　各區咖啡店生意額上升
今日
【通關商機】內地旅客帶動　各區咖啡店生意額上升
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
2023/02/07
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意
2023/02/07
【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意
【宅度假末日】港人嚮往外遊　宅度假商機仍在？
2023/02/02
【宅度假末日】港人嚮往外遊　宅度假商機仍在？

你可能感興趣

【通關商機】內地旅客帶動　各區咖啡店生意額上升
今日 12:00
【通關商機】內地旅客帶動　各區咖啡店生意額上升
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
19:25 2023/02/07
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意
18:50 2023/02/07
【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意
餐廳情報 美食 餐飲 火鍋 餐廳 情人節 日式料理

上一篇文章

【情人節商機】為博紅顏一笑　豪灑1,800元吃飯

下一篇文章

【通關商機】內地旅客帶動　各區咖啡店生意額上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【推廣香港】Hello Hong Kong整裝待發　美麗華集團對業績樂觀
【推廣香港】Hello Hong Kong整裝待發　美麗華集團對業績樂觀
【餃子銷售】日本餃子購買額 宮崎市連續兩年稱冠
【餃子銷售】日本餃子購買額 宮崎市連續兩年稱冠
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【疫後裁員】疫後減少在家工作　Zoom利潤降將裁員15%
【疫後裁員】疫後減少在家工作　Zoom利潤降將裁員15%
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【香港復常】外派僱員宜居城市　香港急跌15位至第92位　新加坡續排亞洲首位
【香港復常】外派僱員宜居城市　香港急跌15位至第92位　新加坡續排亞洲首位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款