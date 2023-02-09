【情人節商機】港人「返鄉下」影響日式餐廳銷情　意大利餐廳吃香

去年情人節沒有晚市，餐廳當然叫苦連天，到今年本港開始復常，各大小餐廳都希望趁節日吸客，銷情如何呢？似乎是有人歡喜有人愁，有意大利餐廳覷準中環客定價，目前已全場爆滿，大收旺場；不過日式餐廳就有點難過，因為不少港人寧願「返鄉下」吃日本菜，致使本地銷情冷淡。

【通關商機】內地旅客帶動 各區咖啡店生意額上升

稻苗餐飲專業學會副部長冼嘉頌表示，因為市道不佳，今年有不少餐廳都減價速銷情人節套餐，原本$1,000元/位的套餐，減價至$700至$800左右，「它們屬於小型餐廳，只有20個座位左右，所以很快已有7成訂枱」。

至於Fine Dining今年銷情則未如理想，「吃Fine Dining的顧客有兩類，一是$2,000吃一餐飯都沒問題的中產，二是只在節日或紀念日才『豪』一次的人，但在現今的經濟環境下，後者未必再願意大灑金錢來吃一餐，所以今年會損失了這群客人。」

意大利餐廳100%爆滿

盡管經濟不景，但只要定位正確，一樣可以門庭如市，像意大利餐廳Giovanni Pina今年在中環旗艦店推出$1,208的情人節二人晚餐，現已全場爆滿。「香港人的消費力還未回復到疫前水平，所以我們的定價相當克制，只是跟去年相若，沒有加價。」Giovanni Pina市務總監李慧珊（Cookie，上圖上）說。餐廳的消費群主要是中環高管、屬受薪階級，「他們未必會吃米芝蓮，但一樣很有要求，$500至$1,000吃一餐絕對沒問題，所以我們亦以此目標訂價」。

去年情人節沒有晚市，午市只有一輪客人，入座率約在65%，「本來今年也不樂觀，想不到今年情人節晚餐在分了兩輪的情況下，都已經全部爆滿，我們也感到意外」。

通關暫時對情人節生意沒有影響，但預期未來會帶動增長，「我相信到今年年中左右，隨著整體中港交流上升，保守估計會帶動生意上升3成以上；我們亦會積極邀請小紅書、抖音等網紅來探店，加強對內地的宣傳。」

港式火鍋加入粉紅色元素

情人節不是西式餐廳專利，看準節日商機，火鍋店與日式餐廳亦各出其謀吸客，如樂湯雞麵館今年推出$688兩位的「紅粉佳人花膠雞湯火鍋套餐」，以紅菜頭打汁做成粉紅色湯底，健康之餘還給予客人溫暖感。

樂湯雞負責人Tania表示，「我們餐廳在2021年12月開張，之後政府逐步收緊防疫條例，因為火鍋主攻晚市，在無計可施下餐廳在2至4月停業，故去年並沒有推出情人節套餐。」今年通關後陸客並無明顯增長，目前情人節套餐訂座率約5成，她期望今年稍後生意額會增加3至4成。

日本餐廳生意大受打擊

香港餐飲聯業協會會董陳強（Martin，上圖下）則表明，自從去年「0+3」實施之後，日本餐廳的生意可謂一瀉千里。陳強本身擁有六間餐廳，其中以日本餐廳明日花居酒屋銷情最受影響，「因為想吃日本餐的人都飛了去日本吃，我們的生意大跌了50%，甚至試過有一兩晚『吃蛋』」。現時生意稍為回升，從最低位上升了3至4成，但只仍為疫情前的6至7成，至於其他中餐廳、酒吧等生意都沒有這麼慘烈，疫後生意已回升2至3成。

有見及此，今年明日花的情人節套餐實行來個大平賣，$888套餐買一送一，當中不乏魚生、白子、鮑魚等矜貴食材，「提升質素之餘同時減價，希望能吸引20至40歲的年輕客群，他們較接受日本菜，同時對環境要求沒那麼高。」現時情人節訂座率只在2至3成左右，陳強希望能在未來幾天增加至6至7成，「現時香港整體消費仍未如理想，雖然我們的入座率近日有所提升，但人均消費由以往的$400至$600減至現在的$200至$400，所以最後都只是打個和。」

【通關商機】藥妝業對前景樂觀 望年內恢復疫前8成生意

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：