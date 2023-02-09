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金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人

環球社會熱點 12:12 2023/02/09

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北韓領袖金正恩次女金朱愛去年底頻頻亮相，惹起未來接班人傳聞。北韓周二（7日）迎來建軍節，金正恩攜妻女參觀軍營。在北韓官媒公布的軍隊宴會合照中，金朱愛位居首排正中，有分析指金朱愛或正被培養成北韓第4代接班人。

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北韓官媒《朝鮮中央通訊社》周三（8日）報道，金正恩周二攜同妻子李雪主及金朱愛（音譯）參觀軍營，一家3口其後亦出席慶祝宴會。

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另一官媒《勞動新聞》刊登慶祝宴會相片顯示，金正恩拖著金朱愛步入宴會場地，兩旁站立的軍官在旁鼓掌。而另一宴會相片則顯示，金朱愛位坐在前排正中位置，兩旁是她的父母，後排則站立數名軍官。

南韓梨花女子大學教授Leif-Eric Easley表示，北韓是一個金氏家族和軍方極具權力的國家，而金朱愛出現在如此重要的活動，是金正恩希望外界留意到，其家族和北韓軍隊關係不會改變。

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亦有意見分析指，金正恩顯然已選擇金朱愛為其接班人，兩人去年11月時一同參加洲際彈道導彈試射就是開始。北韓官媒至今未有公布女童姓名，當時僅稱她為金正恩心愛的女兒。南韓智庫世宗研究所（Sejong Institute）高級分析師Cheong Seong-chang指，金朱愛被認定為第4代接班人已不再有任何疑問，他指需關注對北韓中長期內外政策的影響。

金氏家族在1948年起統治北韓，已故領袖金日成二戰結束後正式上台。金日成1994年離世後，其兒子金正日同年上任，而金正恩則於2011年12月上台開始執政。

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責任編輯：李俊儀

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