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【券商點睇】藥物降價風險逐步釋放 信達生物多催化劑

股樓投資 12:04 2023/02/09

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據招商證券報告，信達生物（01801）披露了去年第四季的產品總收入約為10億元（人民幣，下同）。該行預計，達伯舒在期內的銷售約為4億元，對應按年下降約20%，主要因是前次國談降價影響和疫情擾動。但達伯舒疲弱的銷售被新產品的持續放量和Cyramza上市所部分抵銷。隨着國內疫情影響消散，料產品銷售的增長將在今年重歸正軌。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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在等待去年國家醫保目錄最終結果揭曉的同時，招商證券認為達伯舒今年銷售有望取得積極進展，維持該藥銷售收入28億元的預測。第一，去年國談結果溫和，主要由於PD-1/L1類藥物價格競爭逐漸降溫；第二，此次國談後，一綫胃癌和食管鱗狀細胞癌適應症獲得納入，有望進一步鞏固其先發優勢；第三，國內疫情影響消散且銷售隊伍重組完成。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
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同時，今至明年上半年有多項監管和臨床催化劑值得期待。第一，達伯舒補充適應症批准，用於治療EGFR表達陽性的非鱗狀非小細胞肺癌；第二，三款產品有望獲CDE批准上市，包括IBI-326、IBI376和Tafolecimab；第三，IBI-351用於二綫非小細胞肺癌和IBI-344用於二綫非小細胞肺癌，遞交了NDA申請。

基於分類加總估值法的目標價，招商證券維持信達生物的目標價65港元，以及「增持」評級。該行又認為公司或已渡過低谷，例如PD-1銷售疲弱和銷售重組等，且近期的市場情緒復甦，也有望帶來創新藥龍頭的估值重估。

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責任編輯：林衛

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增持 目標價 港股 信達生物（01801）

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