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【券商點睇】綫上銷售保持亮眼增速 361度目標睇5.06元

股樓投資 11:42 2023/02/09

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興證國際預計，疫情干擾下，361度（01361）去年11月流水按年下滑，12月流水按月開始有所回暖。其中綫上銷售額表現繼續保持亮眼增速，去年第四季按年增長25%。「雙11」期間，361度主品牌全渠道流水按年增速達到40%。另去年第四季折扣預計維持在第三季水平，優於上半年，渠道庫銷比略有增加。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

該行又指，公司在行業內首次提出了「碳捕捉」概念，發布全新的「CQT碳臨界科技」，同步推出飛燃二代及AG3PRO旗艦鞋，未來碳臨界科技使用佔規劃總量超過50%。飛燃二代較一代更加適配大眾，主打零門檻駕馭，QU!KFLAMECQT回彈性能達到75%以上，能量回饋達到88%以上，性能再升級，應用場景定位於專業賽事場景。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

興證國際認為，361度去年第四季主品牌經營韌性優於同業，今年1月元旦假期期間，綫下終端流水預計按年增長中雙位數，其中大裝增長低雙位數，童裝增長兩位數。361度產品迭代持續升級，且價格帶極具性價比，仍具備較強的經營韌性，今年亞運會將帶來品牌向上的機會，目標價5.06元，評級為「審慎增持」。

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責任編輯：林衛

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目標價 增持 港股 361度（01361）

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