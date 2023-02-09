  • 19°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通關商機】內地旅客帶動　各區咖啡店生意額上升

商業 12:00 2023/02/09

分享：

分享：

全面通關不久，本地商業區、遊客區及住宅區的咖啡店都表示生意額錄得輕微增長，大家正出盡辦法，準備從調整餐單、增添食材，以至進行網上宣傳等方面著手，希望能成功吸客！

【香港復常】外派僱員宜居城市　香港急跌15位至第92位　新加坡續排亞洲首位

位於九龍灣商廈區的「木果咖啡」去年7月開業，顧客多是附近的上班族，平日主打午市飯盒及拉花咖啡。就在全面通關翌日（2月7日），餐廳即迎來「十個八個」內地商務客，負責人Hicks Kwok認為通關絕對是好事，「可以刺激經濟」，據她的保守估計，餐廳之後最少增加10%生意額。而為了迎合內地客人口味，Hicks打算在午餐餐單中加入一些辛辣選擇，例如是麻辣雞絲烏冬，增加銷售。

尖沙咀樓上咖啡店「淳•生活咖啡館」負責人Monita Ho則表示，暫時未見到全面通關對餐廳的影響，不過在疫情期間，他們一直有為內地市場鋪路，「例如是舉辦手遊活動，以及接受電視訪問等，這些都得到小紅書網紅出帖介紹，所以我預計在農曆年後生意額會受陸客帶動，增加5至8%。」餐廳將會預備更多電視介紹過的美食食材，如炸魚薯條、愛爾蘭咖啡、肉批等等，迎接陸客光臨。

另一受訪咖啡店「Rainbow Bistro」位於元朗，據負責人Hinson So稱，開關初期本地客人紛紛旅遊，區內人流下降，但近兩星期明顯多了操普通話的探親陸客，「通關當然有幫助，因為旅客的消費力較強，本地客平均消費100元，內地客可能會加多份小食，消費達150元左右。」他計劃在大眾點評及小紅書展開宣傳，期望生意額在短期內會提高1成。

【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港品牌精品茶選上百種 Tea Concepts 追求長遠發展不賺快錢

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事
2023/02/07
【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事
【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意
2023/02/07
【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
2023/02/07
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
2023/02/06
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業

你可能感興趣

【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事
14:46 2023/02/07
【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事
【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意
18:50 2023/02/07
【通關商機】疫情三年珠寶業損失慘重　冀通關帶動生意
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
19:25 2023/02/07
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
餐廳情報 疫情 經濟 美食 網紅 九龍灣 元朗 尖沙咀 咖啡 餐廳

下一篇文章

【香港復常】外派僱員宜居城市　香港急跌15位至第92位　新加坡續排亞洲首位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【情人節優惠】中歐餐廳$928二人套餐　最後今日9折預訂
【情人節優惠】中歐餐廳$928二人套餐　最後今日9折預訂
【香港復常】外派僱員宜居城市　香港急跌15位至第92位　新加坡續排亞洲首位
【香港復常】外派僱員宜居城市　香港急跌15位至第92位　新加坡續排亞洲首位
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【餃子銷售】日本餃子購買額 宮崎市連續兩年稱冠
【餃子銷售】日本餃子購買額 宮崎市連續兩年稱冠
【疫後裁員】疫後減少在家工作　Zoom利潤降將裁員15%
【疫後裁員】疫後減少在家工作　Zoom利潤降將裁員15%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款