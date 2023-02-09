【通關商機】內地旅客帶動　各區咖啡店生意額上升

全面通關不久，本地商業區、遊客區及住宅區的咖啡店都表示生意額錄得輕微增長，大家正出盡辦法，準備從調整餐單、增添食材，以至進行網上宣傳等方面著手，希望能成功吸客！

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位於九龍灣商廈區的「木果咖啡」去年7月開業，顧客多是附近的上班族，平日主打午市飯盒及拉花咖啡。就在全面通關翌日（2月7日），餐廳即迎來「十個八個」內地商務客，負責人Hicks Kwok認為通關絕對是好事，「可以刺激經濟」，據她的保守估計，餐廳之後最少增加10%生意額。而為了迎合內地客人口味，Hicks打算在午餐餐單中加入一些辛辣選擇，例如是麻辣雞絲烏冬，增加銷售。

尖沙咀樓上咖啡店「淳•生活咖啡館」負責人Monita Ho則表示，暫時未見到全面通關對餐廳的影響，不過在疫情期間，他們一直有為內地市場鋪路，「例如是舉辦手遊活動，以及接受電視訪問等，這些都得到小紅書網紅出帖介紹，所以我預計在農曆年後生意額會受陸客帶動，增加5至8%。」餐廳將會預備更多電視介紹過的美食食材，如炸魚薯條、愛爾蘭咖啡、肉批等等，迎接陸客光臨。

另一受訪咖啡店「Rainbow Bistro」位於元朗，據負責人Hinson So稱，開關初期本地客人紛紛旅遊，區內人流下降，但近兩星期明顯多了操普通話的探親陸客，「通關當然有幫助，因為旅客的消費力較強，本地客平均消費100元，內地客可能會加多份小食，消費達150元左右。」他計劃在大眾點評及小紅書展開宣傳，期望生意額在短期內會提高1成。

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本報記者：歐陽佩

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