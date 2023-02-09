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【烏克蘭戰爭】澤連斯基晤德法領袖 索遠程重型武器

環球政治 11:13 2023/02/09

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烏克蘭戰事將近一年，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（8日）訪英後轉到法國，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤。澤連斯基呼籲歐洲加快為烏克蘭提供遠程重型武器。

【烏克蘭戰爭】烏田徑冠軍戰死沙場 原有望明年出戰奧運 【下一頁】

今次為俄烏戰爭爆發以來，澤連斯基首次親身訪問歐洲。他於愛麗舍宮呼籲歐洲盡早提供進一步軍援，指烏克蘭愈早獲得遠程重型武器和戰機，俄羅斯的侵略就會愈早結束，歐洲就能早日恢復和平。

馬克龍堅定表態支持澤連斯基，強調俄羅斯不能也不應該贏，烏克蘭戰爭關乎歐洲未來。

他指法國決心助烏克蘭向歐洲、勝利與和平邁進，也支持烏克蘭重建的合法權利，會繼續努力向烏克蘭運送武器。

朔爾茨稱烏克蘭是歐洲大家庭的一部分，德國及合作夥伴會繼續在財政、人道主義援助和武器方面支持烏克蘭。

馬克龍在戰爭初期，經常與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）經電話交談，更曾提出外界不應羞辱俄羅斯等言論，引起烏方不滿。

德國荷蘭丹麥援烏 供最少百輛「豹1」坦克 【下一頁】

不過馬克龍最近幾個月轉口風，指法國希望支持烏克蘭一直邁向勝利，並會派輕型坦克援烏。

澤連斯基周三晚於《費加羅報》（Le Figaro）表示，他認為馬克龍的態度已經改變，開放歐洲向烏克蘭供應坦克的大門，更支持烏克蘭加入歐盟，相信這是法國支持烏克蘭的真實信號。

澤連斯基周四（9日）由巴黎出發轉往比利時布魯塞爾，將參加歐盟峰會，並敦促歐洲理事會加快向烏克蘭運送武器。

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責任編輯：鄭錦玲

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