【ChatGPT】Google AI機械人Bard答錯一條問題　母企市值一日蒸發1000億美元

ChatGPT去年底橫空誕生,Alphabet(美:GOOG)旗下Google本周急推類似的聊天機器人產品「Bard」,應對能直接使用ChatGPT技術的微軟(美:MSFT)挑戰其搜尋引擎霸主地位。不過,Google在Bard宣傳影片中,被發現分享不準確訊息,令市場質疑其產品競爭力,Alphabet周三股價大瀉逾7%,市值蒸發達1000億美元。

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l