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【ChatGPT】Google AI機械人Bard答錯一條問題　母企市值一日蒸發1000億美元

股市 11:05 2023/02/09

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【ChatGPT】Google AI機械人Bard答錯一條問題　母企市值一日蒸發1000億美元

ChatGPT去年底橫空誕生，Alphabet（美：GOOG）旗下Google本周急推類似的聊天機器人產品「Bard」，應對能直接使用ChatGPT技術的微軟（美：MSFT）挑戰其搜尋引擎霸主地位。不過，Google在Bard宣傳影片中，被發現分享不準確訊息，令市場質疑其產品競爭力，Alphabet周三股價大瀉逾7%，市值蒸發達1000億美元。

Google本周在社交平台發布宣傳影片，顯示用戶向Bard提問韋伯（James Webb）太空望遠鏡有何新發現時，Bard的答案提及韋伯拍攝第一張太陽系外行星相片。不過，有外電引述美國太空總署（NASA）資料，歐洲南方天文台（ESO）早於2004年已利智利建造的大型光學望遠鏡「甚大望遠鏡」（VLT）拍攝第一張系外行星照片。

ChatGPT概念熱炒 一文講解港股ChatGPT概念股，可見【下一頁】

微軟擬在Bing引入ChatGPT相關技術　Google搜尋霸主前途趨不明朗

隨Google宣傳新產品影片出錯，外界對其搜尋引擎的人工智能技術起疑，而且整段宣傳影片都沒有詳細說明，公司何時和如何整合Bard 在核心搜尋功能。

微軟為ChatGPT母企OpenAI的早期股東，在ChatGPT爆紅後，上月牽頭加碼投資100億美元，同時在本周宣布將在旗下搜尋引擎「Bing」引入OpenAI的技術，更符合用戶搜尋需要，被視為可動搖Google近20年的搜尋龍頭位置。

微軟推「Bing必應」搜尋引擎翻身之作，可見【下一頁】

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？    高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

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