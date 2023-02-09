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【土耳其地震】埃爾多安反駁防震不力 逾360億地震稅被質疑

環球社會熱點 10:59 2023/02/09

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土耳其日前發生兩次強烈大地震，死傷人數持續上升。總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）承認，政府在災難初期的救援行動有問題，同時反駁反對派指控，稱根本無法準備如此級別天災。土耳其政府長年被指徵收地震稅，多達880億里拉開支備受質疑。

【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片） 【下一頁】

埃爾多安周三（8日）訪問南部城市哈塔伊（Hatay）災區，慰問當地災民及救援人員。面對政府被批評救援行動過慢，埃爾多安承認政府在救援初期面臨部分問題，但強調情況已受控。

土耳其反對派領袖科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）狠批，埃爾多安需為今次救災不力負責。惟後者反駁，稱根本難以準備應對如今次級別的大型天災，反批有人趁機為政治利益攻擊政府，強調災後需要國家團結一致應對。

【土耳其地震】美專家警告 加州有7.8級大地震風險 【下一頁】

另外，土耳其政府在1999年造成逾1.7萬人死亡的大地震後，開始徵收「地震稅」（earthquake tax），今次地震爆發後，相關稅項的質疑聲隨即蜂擁而至。據悉逾20年來，估計多達880億里拉稅款（約367億港元）應該用以天災預防及緊急救援服務發展。

同時，每次地震發生後，土耳其政府亦會徵收「特別溝通稅」（special communication tax），但被指從未公開如何運用相關資金。

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責任編輯：吳漢培

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