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【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地

科技 11:41 2023/02/09

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Netflix進一步擴展共享帳號禁令，同住者的主要設備至少每31日需要連接WiFi一次，並打開Netflix App或Netflix網站，至少每31天觀看一次影片內容。

Netflix近月多次表示要嚴查寄生帳號，即禁止不同住用戶共享Netflix帳號。Netflix今（9日）在官方網誌宣布，將禁止共享帳號的範圍擴展至加拿大、新西蘭、葡萄牙及西班牙。此前，Netflix已在智利、哥斯達黎加及秘魯試推禁止共享帳號新措施。

Netflix表示，目前超過一億戶家庭正在共享賬戶，影響其投資拍攝優質新劇及電影的能力，因此一直探索不同解決方法。是次進一步擴展共享帳號禁令至上述四個地區後，有關用戶、同住者的主要設備至少每31日需要連接WiFi一次，並打開Netflix App或Netflix網站，至少每31天觀看一次影片內容。藉此將有關裝置加進「受信任」設備清單，無須驗證。

Netflix會使用登錄進Netflix帳戶的裝置IP地址、裝置ID和帳號活動等資訊辨識同住者。如果有用戶通過未與Netflix住戶關聯的裝置登錄帳號，或從住戶以外地點持續登錄，系統就可能會要求驗證，之前才可觀看Netflix內容。

曾改口風防止用戶罷睇？

在推出今日宣布的新範圍前，Netflix傳出禁止共享帳號的消息，已引起不少用戶不滿，聲言新措施落實就會發起罷睇行動，其後Netflix亦疑似改口風。英國《衛報》、美國《福布斯》早前相繼表示收到Netflix官方消息指，有關禁共享帳號的消息是「誤會」。

Netflix上周曾於其他國家包括在美國的幫助中心（Help Center）頁面，釋出講述禁共享帳號措施的內容，但此後已被Netflix刪除。英國《衛報》引述Netlflix官方回應事：「美國官方幫助中心（Help Center）出現一篇解說文章，實為錯誤流出。該文章內講述的禁共享帳號措施，暫時只會在智利、哥斯達黎加、秘魯執行，如再有其他地區/國家推行，我們將有進一步更新。」

責任編輯：張寶燕

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