▲ 【搶人才】内地發布大灣區往來港澳人才簽注政策 最長5年內多次往來港澳

中國國家移民局周四（9日）公布，為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展，自年2月20日起，在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策。

根據政策，根據政策，在大灣區工作的內地6類人才可以申辦往來港澳人才簽注，包括：

1）傑出人才，即對灣區建設發展作出重大突出貢獻或者灣區急需的頂尖人才。

2）科研人才，即灣區科研機構副高級以上職稱人員

3）文教人才，即灣區高等院校副高級以上職稱人員。

4）衞健人才，即灣區副高級職稱以上衞生健康專業技術人才及衞生研究人才。

5）法律人才，即參與在香港、澳門法律仲裁程序的內地仲裁員，處理內地與香港、內地與澳門投資爭端的內地調解員等。

6）其他人才，即灣區人才、科技主管部門認定的高層次管理和專業技術人員。

此6類人才可以根據實際需要，單獨或者同時申請辦理赴香港人才簽注和赴澳門人才簽注。其中，傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注，科研、文教、衞健人才可以申辦有效期3年的人才簽注；法律、其他類人才可以申辦有效期1年的人才簽注。

持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

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記者：伍鍵文