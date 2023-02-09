▲ 【國產ChatGPT】知乎插一成 官媒大潑冷水提醒新概念雖好但勿瞎炒

AI聊天機械人概念熱炒，甚至成兵家必爭之地。不過，內媒《證券時報》發表評論文章指，市場上一輪新炒作概念的股份經常發生， 並獲部分資金追捧，引誘投資者追漲殺跌，提醒投資者切勿跟風。

百度 （09888） 跌6.7%，網易 （09999） 跌2.6%，知乎 （02390） 插一成。

美國人工智能研究實驗室OpenAI研發出來的產品ChatGPT已成為眾人討論的焦點，連帶有意圖涉獵該範疇的公司股價亦見大漲。文章指，市場其 實經常上演熱炒一些新概念，比如2016年谷歌圍棋人工智能AlphaGo打敗韓國棋手李世石，人們歡呼人工智能時代就要來臨，相關概念股遭到猛炒，但現在已經銷聲匿跡。 市場還熱炒過5G概念、AR、VR，炒作過石墨烯，前一段時間疫情嚴重時，又炒作抗病毒衣服概念。

文章又指，技術進步推動社會進步，給整個社會帶來的價值是巨大的。比如光伏概念、新能源汽車概念，由市場追捧過的概念股變成了現實，成為了大市值公司。

當然，更多新生事物並沒有產業化，或者還需要更長時間驗證。 不過，一些市場資金熱衷於虛假概念炒作，引誘投資者追漲殺跌，最終落得一地雞毛，投資者切勿跟風。

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編輯：姚卓然