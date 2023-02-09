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【中國開關】韓國據報將撤銷對中國短期簽證限制　維持上機前及落地核酸檢測

宏觀解讀 10:09 2023/02/09

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【赴韓旅遊】韓媒：韓國擬近日撤銷對中國簽證限制（iStock圖片）

韓聯社引述當地防疫及衛生部門人士消息，韓國政府或於近期重啓中國公民赴韓短期簽證，並對自華入境防疫政策作出調整，最早於周五（10日）或下周召開中央災難安全對策本部會議，討論放開中國公民赴韓短期簽證的事宜。

韓聯社引述政府消息稱，韓國國内疫情趨於穩定，自華入境的短期居留外籍人員的確診比率也降至1%左右，重啓中國公民短期簽證不會對防疫工作造成影響。

韓上月暫停簽發中國公民赴韓短期簽證

韓國自1月2日起，暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，該措施原定於1月底截止，之後被延長一個月至2月底，而港澳居民早前也受影響，除需須持有核酸檢測陰性證明外，自1月10日起，所有來自港澳航班須統一降落在仁川國際機場。

另外，當局也計劃維持中國入境旅客上機前提交48小時內核酸檢測陰性證明或24小時內醫療機構開具的抗原檢測陰性證明，並維持落地實施核酸檢測的措施。

對於短期居留外籍人員，將繼續維持在機場實施檢測的模式，但受檢者無需在機場等待出結果。此外，政府據悉將不再營運針對短期居留外籍人員的隔離設施。

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記者：伍鍵文

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