【ChatGPT】小米據報擁ChatGPT領域「落地」經驗　一文講解港股ChatGPT概念股

▲ 【ChatGPT】ChatGPT概念熱炒 一文講解港股ChatGPT概念股

近日市場熱炒ChatGPT概念，百度 （09888） 、知乎 （02390） 先後炒上，到底還有甚麼港股具有ChatGPT概念？以下一文為大家講解。

小米 （01810）

内媒引述消息稱，小米 （01810） 在ChatGPT領域擁 「 落地 場景 」 ，包括小愛對話、機器人等，其中小愛擁數據支撐，在大模型方面進展迅速。此前，小米據悉在AI大模型上已有多路並行嘗試，未來將加大人力及資源在相關領域的投入。

快手 （01024）

據內媒 從快手 （01024） 知情人士透露，目前，快手正在開展大規模語言模型（LLM，Large Language Model）相關的研究，並啟動了相應專項，覆蓋LLM模型訓練、文案自動創作與生成、對話系統開發等領域， 聚焦用戶體驗提升及業務場景融合。

百度 （09888）

百度確認，其類似人工智能聊天機器人的ChatGPT項目，命名「文心一言」，英文名ERNIE Bot。百度預計，3月份可完成「文心一言」內部測試，面向公眾開放，

【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」

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【國產ChatGPT】百度李彥宏：第一季OKR是「引領搜索體驗的代際變革」

知乎 （02390）

內地股評人在社交平台發文形容，在知乎社區中，問題被視作起點，由此引發的討論和答案，是知乎內容的核心，這與ChatGPT這類基於對話模式，以問答類任務為主的效率工具可以說是天然契合，尤其是知乎長期以來所形成的良好知識分享環境和社區氛圍。

【異動股】知乎午後爆升48% 內地股評人尋找國產ChatGPT概念

阿里巴巴 （09988）

彭博引述阿里巴巴 （09988） 發言人回應，公司正在開發類似ChatGPT的機器人，目前正進行內部測試。

【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人 盤前股價曾升3% 正內部測試

京東 （09618）

內媒引述京東副總裁何曉冬指，ChatGPT是令人興奮的前沿探索，言犀則是大規模商用的客戶服務系統，未來京東也會不斷結合ChatGPT的方法和技術點，融入到產品服務中，以推動人工智能的產業落地。

【國產ChatGPT】京東：未來會將ChatGPT的方法和技術 融入到言犀

網易 （09999）

內媒從網易旗下有道（美：DAO）知情人士透露，有道AI技術團隊已投入到ChatGPT同源技術AIGC在教育場景的落地研發中，目前正在AI口語老師、中文作文批改等細分學習場景中嘗試探索，將盡快推出相關的demo版產品。

【異動股】網易收市前短線拉升2% 據報旗下有道正研發類似ChatGPT的AI教育服務

映宇宙 （03700）

廣發證券曠實團隊點評日前稱，ChatGPT和虛擬人結合會成為一種趨勢，聰明且人性化的對話體驗，不再只是文字呈現，而是以生動形象的數字人形式輸出，或將成就AIGC數字人的另一個里程碑。2022年6月，新生代虛擬偶像「映映」正式成為映宇宙品牌代言人。10月「映映」在映客開啟直播首秀。映宇宙強調，公司運用Web3.0全新技術形態，已創建了現實與虛擬相結合的元宇宙社交矩陣。

責任編輯︰梁浩碩

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