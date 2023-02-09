【NFLX】Netflix開始在四個國家打擊密碼共享　另設全新管理用戶頁面

▲ 【NFLX】Netflix開始在四個國家打擊密碼共享

Netflix（美：NFLX）開始分別在加拿大、新西蘭、葡萄牙和西班牙的這四個國家打擊密碼共享，並公布相關細則。

公司指，在新計劃之下，用戶將被要求為其Netflix帳戶設置一個「主要位置」（primary location），並允許非同住的用戶使用兩個「子帳戶」（sub accounts）。除此之外，公司還將向每位額外用戶收取月費：加拿大為7.99加元，新西蘭為7.99新西蘭元，葡萄牙為3.99歐元，西班牙為5.99歐元。

Netflix周三宣布的新收費計劃即將推出，並同時推出一個新的「管理訪問和設備」頁面，該頁面將允許用戶管理誰可以訪問他們的帳戶。Netflix表示，將根據用戶反饋重新審視和完善新的賬戶管理頁面。公司產品創新總監Chengyi Long指，「如今，超過1億個家庭正在共享賬戶，這影響了我們投資於優秀的新電視和電影的能力」。

Netflix正在美國境外測試其密碼共享限制，然後於3月在美國國內推出，而加拿大的價格可以預視該計劃在美國首次亮相時的收費。

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編輯：姚卓然