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【港股市況】恒指黑期跌約204點　道指期貨升48點（不斷更新）

股市 09:14 2023/02/09

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港股市況不斷更新

美股向下，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約170點，恒指料開報21112點，跌170點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報57.84元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報378.54元，較港收市價低3.66元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.12元，較港收市價低0.38元或0.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：16】【ChatGPT】ChatGPT概念熱炒　一文講解港股ChatGPT概念股

【09：14】期指開報21137點，跌122點。

【08：54】恒指黑期跌幅略收窄至184點，報21102點。

【08：30】恒指黑期跌約204點，報21082點，道指期貨升48點，報34043點。

【08：16】【業績｜濠賭股】永利澳門第4季蝕近2.4億美元　經營收益跌近42%

【08：02】【通達698】通達分拆子公司獲中證監批准　最多可發行2,800萬股新股

【07：48】【濠賭股】美高梅去年第四季經調整物業EBITDAR由盈轉虧　蝕近5,500萬美元

【07：45】【醫藥股】愛康醫療旗下牙種植體系統獲批三類醫療器械註冊

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人　鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%

【07：45】港股ADR收報21112點，跌170點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報57.84元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報378.54元，較港收市價低3.66元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.12元，較港收市價低0.38元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局官員鷹派言論遏制大市，投資者憂聯儲局持續加息，加上Google母公司Alphabet受累AI聊天機器人「Bard」出師不利，對用戶提問給予錯誤答案，股價曾瀉8.9%，納指添壓。道指跌207點，報33949點；標指跌46點，報4117點；納指跌203點或1.68%，報11910點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499　夜期收市跌97點　百度美股低港5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

石Sir一周前瞻及異動股
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責任編輯︰梁浩碩

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