【港股市況】小米升逾9%、阿里巴巴升4%　恒指升300點、科指升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向下，港股半日則低開高走。大市低開129點，其後走勢向上，曾倒升最多149點，高見21433點，其後升勢回順，恒生指數半日升73點，報21356點，成交516.6億元。科指升0.5%，報4455點。ChatGPT概念股回吐，百度 （09888） 跌逾5%，知乎 （02390） 跌12%。ATM續個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 續軟跌0.3%。濠賭股向上，金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾2%。

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大行報告︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：18】金沙 （01928） 尾市升5%，銀娛 （00027） 升逾2%。

【15：09】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 尾市升逾3%，小米 （01810） 升8%，京東 （09618） 升2%，美團 （03690） 逆市偏軟跌0.9%。

【14：35】港股最新升逾300點，升至21600點水平，報21606點，升322點，科指升3%，報4563點。

【14：21】小米 （01810） 升逾9%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%，恒指升271點，報21554點，科指升2.6%，報4545點。

【14：08】【新股IPO】貴州國台酒業傳來港上市 集資額達39億元（第二版）

【13：26】科技股拉升，恒指升200點，報21489點，升205點，科指升1.7%，報4507點。小米 （01810） 升7%，阿里巴巴 （09988） 升3%，騰訊 （00700） 升逾2%。

【13：24】小米 （01810） 升幅擴大至逾6%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升近2%，美團 （03690） 續軟跌0.2%，恒指升157點，報21440點，科指升1.3%，報4487點。

【13：15】海昌海洋公園 （02255） 午後抽上，最新升逾16%，高見2.27元。

【13：14】【香港經濟】羅兵咸永道：今年零售業恐難以恢復至疫情前水平 全年料有2000萬旅客、約佔2018年高峰三分一

【13：13】阿里巴巴 （09988） 午後升幅略擴大至近2%，高見105.4元。

【13：11】【財政預算案2023】ACCA料港府財赤1560億 建議再派1萬元電子消費券、年薪200萬以下稅率降至7.5%

【13：10】手機孖寶造好，舜宇光學 （02382） 升逾2%，瑞聲 （02018） 升3%。

【13：00】港股午後初段升約75點，報21359點，科指升0.5%，報4454點。

【12：00】恒生指數半日升73點，報21356點，成交516.6億元。科指升0.5%，報4455點。ChatGPT概念股回吐，百度 （09888） 跌逾5%，知乎 （02390） 跌12%。ATM續個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 續軟跌0.3%。濠賭股向上，金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾2%。

【11：48】港股中午收市前升約70點，報21354點，科指升0.5%，報4453點。

【11：45】【醫藥股】愛康醫療升逾3% 旗下牙種植體系統獲批三類醫療器械註冊

【11：32】油價升逾1%，惟三桶油逆市偏軟，中石油 （00857） 跌0.2%，中海油 （00883） 跌0.5%，中石化 （00386） 跌0.7%。

【11：30】內地股市向上，上證半日升0.6%，深證升0.9%，創業板指升0.8%。

【11：09】通達 （00698） 最新升2成，高見0.163元，成交1552萬元。

【11：01】金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升近2%。另外，永利 （01128） 升逾5%，美高梅 （02282） 升4%，澳博 （00880） 升逾2%，新濠 （00200） 升近6%。

【10：57】香港航天科技 （01725） 升幅進一步擴大，最新升逾25%，高見11.24元。

【10：45】恒指升幅收窄至約75點，報21358點，科指升0.3%，報4444點。

【10：35】重磅傳統藍籌今早個別發展，滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.4%，友邦 （01299） 升逾1%，港交所 （00388） 跌0.9%，中移動 （00941） 升0.4%。

【10：34】【ChatGPT】百度據報「文心一言」上綫後首站將直接接入百度搜索

【10：30】內險上揚，國壽 （02628） 升近3%，平保 （02318） 升逾1%，太保 （02601） 升逾3%。

【10：24】香港航天科技 （01725） 最新升逾17%，升穿10元，高見10.74元。

【10：14】新東方在綫 （01797） 升幅擴至8%，高見62.15元。

【10：09】大市升近150點，報21433點，科指升0.8%，報4467點。

【10：06】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價最新升近半成，高見13.06元，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 回穩升0.3%，京東 （09618） 升0.7%。

【10：02】知乎 （02390） 回吐幅度擴大至逾15%，低見27.5元。

【國產ChatGPT】知乎插一成 官媒大潑冷水提醒新概念雖好但勿瞎炒

【09：56】Tesla（美︰TSLA）股價重上200元關口，比亞迪 （01211） 升逾2%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升1%。

【09：47】恒指升幅擴大至百點，報21385點，升101點，科指轉升0.2%，報4440點。

【09：44】新東方在綫 （01797） 升逾5%，新東方 （09901） 升0.6%。

【09：41】百度 （09888） 最新跌近8%，知乎 （02390） 跌一成，網易 （09999） 跌逾3%。

【09：38】濠賭股向上，其中藍籌銀娛 （00027） 升0.7%，金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01129） 、美高梅 （02282） 績後分別升逾3%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升逾1%。

【09：37】大市早段轉升，恒指最新升約28點，報21311點，科指跌0.4%，報4412點。

【09：37】香港航天科技 （01725） 股價再升逾7%，高見9.65元。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 升逾1%，高見105.3元。彭博引述阿里巴巴 （09988） 發言人回應，公司正在開發類似ChatGPT的機器人，目前正進行內部測試。

【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人 正內部測試

【09：31】通達 （00698） 分拆公司上市，股價逆市升9%，早段高見0.15元。

【09：27】【電動車】理想汽車發布L7、定價32萬人幣起 3月起交付 股價低開近2%

【09：21】美團 （03690） 再跌逾2%，百度 （09888） 續回吐近半成，知乎 （02390） 回吐8%，騰訊 （00700） 跌0.3%，恒指低開129點，開報21154點，科指跌1%，報4386點。

【09：16】【ChatGPT】ChatGPT概念熱炒 一文講解港股ChatGPT概念股

【09：14】期指開報21137點，跌122點。

【08：54】恒指黑期跌幅略收窄至184點，報21102點。

【08：30】恒指黑期跌約204點，報21082點，道指期貨升48點，報34043點。

【08：16】【業績｜濠賭股】永利澳門第4季蝕近2.4億美元 經營收益跌近42%

【08：02】【通達698】通達分拆子公司獲中證監批准 最多可發行2,800萬股新股

【07：48】【濠賭股】美高梅去年第四季經調整物業EBITDAR由盈轉虧 蝕近5,500萬美元

【07：45】【醫藥股】愛康醫療旗下牙種植體系統獲批三類醫療器械註冊

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人 鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%

【07：45】港股ADR收報21112點，跌170點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報57.84元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報378.54元，較港收市價低3.66元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.12元，較港收市價低0.38元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局官員鷹派言論遏制大市，投資者憂聯儲局持續加息，加上Google母公司Alphabet受累AI聊天機器人「Bard」出師不利，對用戶提問給予錯誤答案，股價曾瀉8.9%，納指添壓。道指跌207點，報33949點；標指跌46點，報4117點；納指跌203點或1.68%，報11910點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499 夜期收市跌97點 百度美股低港5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

責任編輯︰梁浩碩