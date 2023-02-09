【港股市況】小米升逾4%　ChatGPT概念股回吐、知乎挫逾一成　恒指早段轉升百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向下，港股承接美股跌勢低開逾百點。美團 （03690） 再跌逾2%，百度 （09888） 續回吐近半成，知乎 （02390） 回吐8%，騰訊 （00700） 跌0.3%，恒指低開129點，開報21154點，科指跌1%，報4386點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：45】恒指升幅收窄至約75點，報21358點，科指升0.3%，報4444點。

【10：35】重磅傳統藍籌今早個別發展，滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.4%，友邦 （01299） 升逾1%，港交所 （00388） 跌0.9%，中移動 （00941） 升0.4%。

【10：34】【ChatGPT】百度據報「文心一言」上綫後首站將直接接入百度搜索

【10：30】內險上揚，國壽 （02628） 升近3%，平保 （02318） 升逾1%，太保 （02601） 升逾3%。

【10：24】香港航天科技 （01725） 最新升逾17%，升穿10元，高見10.74元。

【10：14】新東方在綫 （01797） 升幅擴至8%，高見62.15元。

【10：09】大市升近150點，報21433點，科指升0.8%，報4467點。

【10：06】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價最新升近半成，高見13.06元，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 回穩升0.3%，京東 （09618） 升0.7%。

【10：02】知乎 （02390） 回吐幅度擴大至逾15%，低見27.5元。

【國產ChatGPT】知乎插一成 官媒大潑冷水提醒新概念雖好但勿瞎炒

【09：56】Tesla（美︰TSLA）股價重上200元關口，比亞迪 （01211） 升逾2%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升1%。

【09：47】恒指升幅擴大至百點，報21385點，升101點，科指轉升0.2%，報4440點。

【09：44】新東方在綫 （01797） 升逾5%，新東方 （09901） 升0.6%。

【09：41】百度 （09888） 最新跌近8%，知乎 （02390） 跌一成，網易 （09999） 跌逾3%。

【09：38】濠賭股向上，其中藍籌銀娛 （00027） 升0.7%，金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01129） 、美高梅 （02282） 績後分別升逾3%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升逾1%。

【09：37】大市早段轉升，恒指最新升約28點，報21311點，科指跌0.4%，報4412點。

【09：37】香港航天科技 （01725） 股價再升逾7%，高見9.65元。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 升逾1%，高見105.3元。彭博引述阿里巴巴 （09988） 發言人回應，公司正在開發類似ChatGPT的機器人，目前正進行內部測試。

【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人 正內部測試

【09：31】通達 （00698） 分拆公司上市，股價逆市升9%，早段高見0.15元。

【09：27】【電動車】理想汽車發布L7、定價32萬人幣起 3月起交付 股價低開近2%

【09：21】美團 （03690） 再跌逾2%，百度 （09888） 續回吐近半成，知乎 （02390） 回吐8%，騰訊 （00700） 跌0.3%，恒指低開129點，開報21154點，科指跌1%，報4386點。

【09：16】【ChatGPT】ChatGPT概念熱炒 一文講解港股ChatGPT概念股

【09：14】期指開報21137點，跌122點。

【08：54】恒指黑期跌幅略收窄至184點，報21102點。

【08：30】恒指黑期跌約204點，報21082點，道指期貨升48點，報34043點。

【08：16】【業績｜濠賭股】永利澳門第4季蝕近2.4億美元 經營收益跌近42%

【08：02】【通達698】通達分拆子公司獲中證監批准 最多可發行2,800萬股新股

【07：48】【濠賭股】美高梅去年第四季經調整物業EBITDAR由盈轉虧 蝕近5,500萬美元

【07：45】【醫藥股】愛康醫療旗下牙種植體系統獲批三類醫療器械註冊

【07：45】【Morning精點】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人 鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%

【07：45】港股ADR收報21112點，跌170點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報57.84元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報378.54元，較港收市價低3.66元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.12元，較港收市價低0.38元或0.4%。

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【07：30】聯儲局官員鷹派言論遏制大市，投資者憂聯儲局持續加息，加上Google母公司Alphabet受累AI聊天機器人「Bard」出師不利，對用戶提問給予錯誤答案，股價曾瀉8.9%，納指添壓。道指跌207點，報33949點；標指跌46點，報4117點；納指跌203點或1.68%，報11910點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499 夜期收市跌97點 百度美股低港5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

責任編輯︰梁浩碩