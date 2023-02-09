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【業績｜濠賭股】永利澳門升5%　第4季蝕近2.4億美元　經營收益跌近42%

股市 10:05 2023/02/09

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【業績｜濠賭股】永利澳門第4季蝕近2.4億美元　經營收益跌近42%

永利澳門 （01128） 公布季度業績。截至12月31日止，永利澳門去年第4季公司擁有人應佔虧損淨額為近2.4億美元，較2021年同期的虧損淨額近2.1億美元有所擴大。經營收益總額為1.9億美元，按年減少41.6%。當中，娛樂場經營收益1.2億美元，跌50%。

永利澳門升5%，報8.7元。

期內，永利皇宮經營收益為1.1億美元，按年跌41.7%，經調整後的物業EBITDAR虧損為2390萬美元，相對2021年第4季虧損140萬美元。永利澳門的經營收益為7720萬美元，跌41.4%。經調整後的物業EBITDAR虧損為3520萬美元，相對2021年第4季虧損2450萬美元。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 EBITDA 永利澳門（01128）
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