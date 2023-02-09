【通達698】通達彈高14%　分拆子公司獲中證監批准　最多可發行2,800萬股新股

▲ 【通達698】通達分拆子公司獲中證監批准 最多可發行2,800萬股新股

通達集團 （00698） 宣佈，按照中國證監會最近發佈的登記結果公告，中國證監會批准分拆公司於其首次公開發售中發行不多於2800萬股新股份。

通達高開3%，報0.139元，其後高開高走，一度升19%高見0.161元，現升勢回順，升14%，報0.154元，截至10時07分，成交額錄846萬元，已超昨（8日）全日成交額。

集團指，分拆公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的相關法規及規定進行跟進工作。集團將根據上市規則項下之相關規定適時就建議分拆作進一步公告。

通達集團指，分拆公司現時為集團擁有90%權益之附屬公司，從事為歐美大型品牌生產家庭耐用品、家用工具、體育用品及健康護理用品。

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編輯：姚卓然