  • 17°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 08:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績｜Disney】迪士尼季度收入勝預期、計劃裁員7000人　股價盤後升半成

股市 07:58 2023/02/09

分享：

分享：

【美股業績｜Disney】迪士尼季度收入勝預期、計劃裁員7000人　股價盤後升半成

迪士尼（Disney 美︰DIS）公布季度業績，收入勝預期，並表示計劃裁員7000人，相當於員工人數的3%，作為削減55億美元成本計劃的一部分。迪士尼股價盤後升逾5%，報117.81美元。

迪士尼公司會重組業務，計劃創建三個核心業務部門，包括串流業務的迪士尼娛樂、ESPN，以及公園、體驗和產品部門3個部門。

業績方面，迪士尼季度收入按年增長8%至235.1億美元，高於預期的233.7億美元，經調整每股收益0.99美元，高於預期的0.78美元。Disney+總訂閱量為1.618億，亦較預期的1.611億為高。

期內，公園、體驗和產品部門收入增長21%至87億美元，當中逾60億美元收入來自其主題公園。

【美股業績】Uber第四季少賺34%　訂單破20億　股價升1%

【美股業績】英國石油2022年盈利錄277億美元　再創新紀錄　5月初前回購27.5億美元

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【通達698】通達分拆子公司獲中證監批准　最多可發行2,800萬股新股

下一篇文章

【濠賭股】美高梅去年第四季經調整物業EBITDAR由盈轉虧　蝕近5,500萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【TSLA】馬斯克預告3月1日公布「Master Plan」第三階段　主題將是...
【TSLA】馬斯克預告3月1日公布「Master Plan」第三階段　主題將是...
【美股收市】加息陰霾 納指挫1.7% 道指跌207點 Alphabet瀉7.7%
【美股收市】加息陰霾 納指挫1.7% 道指跌207點 Alphabet瀉7.7%
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499　夜期收市跌97點　百度美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港滙低見7.8499　夜期收市跌97點　百度美股低港5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款