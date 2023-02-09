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【美股業績｜Disney】迪士尼季度收入勝預期、計劃裁員7000人 股價盤後升半成
股市 07:58 2023/02/09
迪士尼（Disney 美︰DIS）公布季度業績，收入勝預期，並表示計劃裁員7000人，相當於員工人數的3%，作為削減55億美元成本計劃的一部分。迪士尼股價盤後升逾5%，報117.81美元。
迪士尼公司會重組業務，計劃創建三個核心業務部門，包括串流業務的迪士尼娛樂、ESPN，以及公園、體驗和產品部門3個部門。
業績方面，迪士尼季度收入按年增長8%至235.1億美元，高於預期的233.7億美元，經調整每股收益0.99美元，高於預期的0.78美元。Disney+總訂閱量為1.618億，亦較預期的1.611億為高。
期內，公園、體驗和產品部門收入增長21%至87億美元，當中逾60億美元收入來自其主題公園。
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責任編輯︰梁浩碩
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