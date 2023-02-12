【美股業績｜Disney】迪士尼季度收入勝預期　計劃裁員7000人　串流服務CTO辭職

▲ 【美股業績｜Disney】迪士尼季度收入勝預期、計劃裁員7000人 股價盤後升半成

迪士尼（Disney 美︰DIS）上周四（9日）公布季度業績後，外電引述迪士尼內部消息指，串流服務CTO Jeremy Doig周日（12日）已辭職，此前負責Disney+，為集團計劃重組後的最高層辭職，部門高級工程部副總裁Mike Hanley已證實消息。迪士尼第三季收入勝預期，並表示計劃裁員7000人，相當於員工人數的3%，作為削減55億美元成本計劃的一部分。

迪士尼公司會重組業務，計劃創建三個核心業務部門，包括串流業務的迪士尼娛樂、ESPN，以及公園、體驗和產品部門3個部門。

削減成本措施包括減少節目制作開支以及25億美元的非內容相關減支，大約10億美元的削減成本措施已進行中。

業績方面，迪士尼季度收入按年增長8%至235.1億美元，高於預期的233.7億美元，經調整每股收益0.99美元，高於預期的0.78美元。Disney+總訂閱量為1.618億，亦較預期的1.611億為高。

期內，公園、體驗和產品部門收入增長21%至87億美元，當中逾60億美元收入來自其主題公園。

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責任編輯︰梁浩碩