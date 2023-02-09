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【濠賭股】美高梅高開近2%　去年第四季經調整物業EBITDAR由盈轉虧　蝕近5,500萬美元

股市 09:23 2023/02/09

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【濠賭股】美高梅去年第四季經調整物業EBITDAR由盈轉虧　蝕近5,500萬美元

美高梅中國 （02282） 去年第四季收入按年跌44.5%至1.7億美元，經調整物業EBITDAR由盈轉虧蝕5497.9萬美元。

美高梅高開1.6%，報9.42元。

期內，公司娛樂場收益按年少47%至1.45億美元，貴賓賭枱轉碼數跌44%至9.8億美元，主場地賭枱投注額跌45%至6.38億美元。

美高梅中國去年全年收益淨額為6.74億美元，較去年的12億美元減少44%；經調整物業EBITDAR為虧損2.03億美元，而去年的經調整物業EBITDAR為2,536.7萬美元。

上季度公司牌照費開支為300萬美元，而去年季度則為600萬美元。

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編輯：姚卓然

博彩 澳門博彩股 博彩相關股 港股 美高梅中國（02282） 牌照費 EBITDA
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