【儲局官員】儲局理事沃勒：美息會在更高水平持續更長時間

▲ 【儲局官員】儲局理事沃勒（左）：美息會在更高水平持續更長時間

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國經濟正在適應利率上升，但要讓通脹回到央行2%目標水平，有必要進一步提高借貸成本。沃勒指，「我們看到努力開始見成效，但我們還要走更遠，而且可能是一場漫長的戰鬥，與一些人現在的預期相比，利率會在更高水平更長時間。」

沃勒稱，有些人認為通脹今年將相當快速下降，他歡迎這種結果，但他沒有在經濟數據中看到這種迅速下降的訊號，並準備好為了讓通脹降至目標水平，而進行更長時間的戰鬥。

對於美國就業數據強勁，沃勒指，意味着勞動力收入也將強勁，並提振消費者支出，可能在未來幾個月維持通脹上行壓力，他預計今年第一季度經濟增長將進一步放緩，但受到強勁的勞動力市場和降低通脹取得進展，首季經濟將錄得正增長。

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記者：譚志偉