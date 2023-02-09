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【儲局官員】儲局理事沃勒：美息會在更高水平持續更長時間

股市 07:02 2023/02/09

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【儲局官員】儲局理事沃勒（左）：美息會在更高水平持續更長時間

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國經濟正在適應利率上升，但要讓通脹回到央行2%目標水平，有必要進一步提高借貸成本。沃勒指，「我們看到努力開始見成效，但我們還要走更遠，而且可能是一場漫長的戰鬥，與一些人現在的預期相比，利率會在更高水平更長時間。」

沃勒稱，有些人認為通脹今年將相當快速下降，他歡迎這種結果，但他沒有在經濟數據中看到這種迅速下降的訊號，並準備好為了讓通脹降至目標水平，而進行更長時間的戰鬥。

對於美國就業數據強勁，沃勒指，意味着勞動力收入也將強勁，並提振消費者支出，可能在未來幾個月維持通脹上行壓力，他預計今年第一季度經濟增長將進一步放緩，但受到強勁的勞動力市場和降低通脹取得進展，首季經濟將錄得正增長。

【儲局官員】庫克：需要進一步小幅加息　有信心美國經濟可以軟著陸

【儲局官員】威廉斯：通脹前景存在很大不確定性　料美息將上調至5厘以上

【儲局官員】沃勒：需要更多數據來決定息口路徑　暗示暫停加息時點或落在5月

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 經濟 通脹 美國聯儲局
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