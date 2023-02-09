▲ 【ChatGPT】微軟推「Bing必應」搜尋引擎翻身之作 股價靠穩 Google重挫8%失100美元關

人工智能（AI）聊天機械人大戰，演變成為搜尋引擎微軟（美：MSFT）反擊戰，Google舉行發布會，推廣AI聊天機械人「Bard」，事前推出的廣告，釀出公關「災難」，對答問題不準確，而微軟周二發布會後，即推出融入OpenAI全球大熱AI聊天機械人ChatGPT的「Bing必應」，兩大巨企發布會後地標戰首日，微軟僅跌0.3%，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）A股直插7.7%，失守100美元關。

值得留意的是，微軟的「Bing」及Google的「Bard」，均為刺激旗下的搜尋引擎應用，據similarweb，微軟搜尋引擎「Bing」市佔率僅3%，Google為91%，佔絕對優勢。不過，微軟的「Bing」已推出市面，須安裝「Bing」才能使用，這時機實在容易令用戶安裝，並現已供用戶排隊登記，亦有內地版，市場觀望能否令「Bing」得以翻身？中文名稱為「必應」，取名達到已故香港文壇巨匠黃霑水平，既與英文「Bing」音接近，又有聊天機械人必會回答的意思，可堪玩味。

微軟新產品來自 ChatGPT 製造商 OpenAI 的技術，微軟已宣布在該技術上投資了數十億美元。

Google發布會中，谷歌高管展示「Bard」功能，包括購買電動車的利弊，或者如何計劃在北加州的旅行。產品仍在測試，進度較微軟落後，仍未知何時正式推出，Google早前指，在正式發布前，會向受信任的測試人員開放對話技術 。活動還展示了 AI 對其他Google產品的改進，包括地圖和Google鏡頭，它可以讓人們從手機的相機中搜索圖像。

Google的「Bard」仍在測試，故難免有錯漏，路透社報道指，Google「Bard」周一在Twitter發布的廣告，內容卻出現不準確。廣告只是兩張圖，圖中問「我可以告訴我 9 歲的孩子關於詹詹士韋伯太空望遠鏡 （JWST） 的哪些新發現？」

「Bard」回應很多答案，其中一個答案指 JWST 被用來拍攝太陽系以外行星或系外行星的第一張照片，然而，第一張系外行星照片是由歐洲南方天文台的Very Large Telescope （VLT） 在 2004 年拍攝的，亦已被美國太空總署證實。

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記者：譚志偉