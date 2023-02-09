【儲局官員】庫克：需要進一步小幅加息　有信心美國經濟可以軟著陸

聯儲局主席鮑威爾發表講話後，周三相繼有儲局官員在公開場合發表言論，聯儲局理事庫克（Lisa Cook）指通脹雖然有所緩和，但仍處於過高水平，勞動力市場也處於歷史性的強勁水平，故當局將專注於恢復物價穩定，在一段時間內將需要限制性貨幣政策，並需要進一步小幅度加息以遏制通脹。

庫克表示，即使近期通脹數據有所改善，仍處於過高水平，因此當局將專注於恢復物價穩定，在一段時間內將需要限制性貨幣政策，認為沒有穩定的物價，將很難保持最大限度的就業，預期今明兩年通脹率將繼續下降。

她預計今年GDP增長將低於趨勢水平，但相信美國可以在失業率不大幅上升的情況下，令通脹可以得到遏制，因為強勁的勞動力市場以及溫和的工資和物價增長帶來了經濟軟著陸的希望，失業率甚至有機會低於聯儲局最近的預測。

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編輯：葉志偉