【香港復常】外派僱員宜居城市　香港急跌15位至第92位　新加坡續排亞洲首位

全球外派人力資源顧問機構ECA International 發布最新的「外派僱員宜居城市排行榜」，香港的全球排名急跌15位至第92位，連續兩年都下跌；相比起亞洲其他主要地區，新加坡則因較早解除防疫限制，繼續穩居榜首。



受疫情累 排名跌15位

在「外派僱員宜居城市排行榜」中，於2021年度排名第77的香港，最新排名再跌15位至第92位，落後於台北、東京、悉尼、倫敦、溫哥華及三藩市等主要國際城市；反觀其他亞洲地區因取消了與新冠疫情相關的防疫限制，其排名普遍都有所上升。ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示

不少亞洲以至全球城市都在去年放寬防疫措施，但相比之下，香港為減低新冠疫情的影響，選擇維持既有的疫情防控措施，包括持續的隔離措施、休閒娛樂活動限制，以及其他社交距離措施等，導致香港在整體宜居程度處於較弱位置。

全面通關復常慢 預計排名短期內再跌

被問到香港最近期開始恢復通關，會否有利於2023年排名時，關禮廉回應指，根據現時的因素作推測，相信香港會以較慢的速度復常，預計排名未必會進一步下跌，但相信短期內難以回升至疫情前2020年的排名水平（第58名），也較難縮窄與新加坡在宜居程度分數上的距離。



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每年11月，ECA都會根據一系列生活環境因素，包括：氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境以及空氣質素進行調查，以分析和評估全球逾500個地區的整體生活質素。



記者：陳卓賢