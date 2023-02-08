【儲局官員】威廉斯：通脹前景存在很大不確定性　料美息將上調至5厘以上

在上周非農新增職位遠超預期後，陸續有聯儲局官員發表對利率的最新看法。紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）指，勞動力市場非常強勁，聯儲局在利率方面仍有工作要做，當局將觀察數據以確定利率上升的路徑，終端利率（Terminal Rate）在5厘至5.25厘是合理觀點。

威廉斯指，當局將觀察數據以確定利率上升的路徑，終端利率（Terminal Rate）在5厘至5.25厘是合理觀點，又指加息0.25厘似乎是目前最佳選擇，給予聯儲局靈活性，可更容易評估利率的影響，亦即是他預期聯儲局往後需要再兩度上調利率0.25厘才會完結加息周期。

他提到，通脹前景存在很大不確定性，由於某些原因，通脹可能會更持久，服務價格也許會居高不下，若發生這種情況，將需要更高的利率，又指不清楚失業率會上升多少。

威廉斯認為去年金融狀況已經收緊了很多，現時變得更加緊張，表明金融狀況的變化也會影響聯儲局的政策前景，將專注於與貨幣政策的相關的金融狀況，如果金融狀況過於寬鬆，將不得不提高利率。

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編輯：葉志偉