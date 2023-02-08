【國產ChatGPT】京東：未來會將ChatGPT的方法和技術　融入到言犀

▲ 京東：未來會將ChatGPT的方法和技術 融入到言犀

近日ChatGPT爆紅，市場對中資科企在聊天機械人領域的發展感到好奇。內媒引述京東 （09618） 副總裁何曉冬指，ChatGPT是令人興奮的前沿探索，言犀則是大規模商用的客戶服務系統，未來京東也會不斷結合ChatGPT的方法和技術點，融入到產品服務中，以推動人工智能的產業落地。

言犀為京東的人工智能應用平台。

何曉冬表示，京東在ChatGPT領域擁有豐富的場景和高質量的數據，例如京東雲言犀每天和用戶進行1000萬次的交互，使得算法能夠及時地迭代更新。

何曉冬續指，相較於傳統聊天機器人，京東的場景更加垂直，必須解決用戶的問題，更加聚焦於任務型多輪對話，考量的是對話的精準度、客戶的滿意度，滿足成本、體驗、價格、產品、服務等要素的要求。

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編輯：袁諾曦