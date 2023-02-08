▲ 【美股業績】Uber第四季少賺34% 訂單破20億 股價升1%

Uber（美：UBER）公布去年第四季業績，收入增49%至86億美元，勝預期；純利5.95億美元，每股盈利按年跌34.1%至0.29美元，市場預期為每股虧損。UBER經調整EBITDA達6.65億美元，超公司預期的6億至6.3億美元，以及市場預期6.2億美元。

Uber財務官Nelson Chai預期，總預約及經調整EBITDA今季將繼續增長，2023年首季總預訂量將按年增長20%至24%，介乎310億至320億美元；經調整EBITDA為6.6億至7億美元。

Uber股價現升1%，暫報35.11美元。

Uber表示，總預訂量按年增長19%至307億美元，每月活躍平台消費用戶數量按年增11%至1.31億，按季增6%。按業務劃分，流動業務收入按年增31%至149億美元，勝市場預期；運送業務收入按年增6%至143億美元，與市場預期相若；連同Transplace的貨運收入則按年增42%至15.4億美元。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi表示，集團以最強勁季度完結2022年，需求強勁，利潤率亦創新高，UBER更打破單季訂單逾20億程記錄，即平均每小時訂單約100萬程，預期全球規模及獨特平台優勢將持續至2023年。

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記者：宋佩恩