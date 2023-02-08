▲ 【業績｜賭股】金界控股去年EBITDA急飈14.7倍 以股代息派0.75美仙 料中國通關助中場及高端市場續向好

金界控股 （03918） 公布，2022年純利為1.1億美元，去年同期則淨虧損1.5億美元，而息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年大增14.7倍至2.5億美元。金界表示，擬以股代息方式派末期股息0.75美仙（相當於每股股份5.81港仙），全年股息合共為1.48美仙。

金界表示，業績大幅增長主因東盟逐步重新開放及公司繼續採取嚴格的成本控制措施。金界娛樂城（NagaWorld）亦持續受惠於柬埔寨相當龐大的本土市場及到訪物業的穩定人數。

期內，博彩總收入按年增長99.5%至4.5億美元，中場賭桌博彩總收入升2.1倍至2億美元，中場電子博彩機博彩總收入升1.8倍至1.2億美元，而高端市場博彩總收入則錄得9140萬美元。

金界指，在上財年中場及高端市場的日均業務量分別較疫情前，即2019財年恢復了76.8%及66.7%。

管理層預期，2023年中場以及高端市場將繼續表現向好，主因中國重新開放邊境，以及自2月6日起柬埔寨成為中國核准的僅有20個旅遊目的地國家之一，允許在中國銷售前往柬埔寨的出境旅行團及旅遊套餐。

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編輯：袁諾曦