【國產ChatGPT】阿里巴巴類似ChatGPT產品曝光　盤前股價升3%　傳正進行內部測試

▲ 【國產ChatGPT】阿里巴巴類似ChatGPT產品曝光 傳正進行內測階段

再有內地科網巨頭有意在人工智能AI ChatGPT浪潮分一杯羹，有內媒引述消息人士指，阿里巴巴 （09988） 研究機構阿里達摩院正在研發類似ChatGPT的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。

阿里巴巴盤前股價應聲彈起，升逾3%，報108.65美元。

報道指，消息來自阿里巴巴一名資深技術專家。內媒估計，阿里巴巴可能將AI大模型技術與企業版即時通訊行動應用程式軟體「釘釘」生產力工具深度結合。

報道分析指，在AI、大模型等ChatGPT所需底層技術上，達摩院具備領先的技術能力，此前曾先後推出全球首個10萬億參數規模M6大模型、AI模型開源社區「魔搭」等，相關研究成果一直處於國際領先。

相關文章：

【國產ChatGPT】百度李彥宏：第一季OKR是「引領搜索體驗的代際變革」

【異動股】網易收市前短線拉升2% 據報旗下有道正研發類似ChatGPT的AI教育服務

編輯：李哲毅