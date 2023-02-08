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【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人　盤前股價曾升3%　正內部測試

股市 22:25 2023/02/08

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【國產ChatGPT】阿里巴巴證實開發類似ChatGPT機器人　盤前股價曾升3%　正內部測試

彭博引述阿里巴巴 （09988） 發言人回應，公司正在開發類似ChatGPT的機器人，目前正進行內部測試。發言人指，達摩院自從2017年成立以來，例如大型語言模型和生成式人工智能等前沿創新一直是公司關注的領域，公司將繼續投資於創新，將其轉化為客戶增值應用。

阿里巴巴盤前股價應聲彈起，一度升逾3%，其後回順。

內媒估計，阿里巴巴可能將AI大模型技術與企業版即時通訊行動應用程式軟體「釘釘」生產力工具深度結合。

報道指，在AI、大模型等ChatGPT所需底層技術上，達摩院具備領先的技術能力，此前曾先後推出全球首個10萬億參數規模M6大模型、AI模型開源社區「魔搭」等，相關研究成果一直處於國際領先。

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編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988）
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