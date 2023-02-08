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【内房危機】普徠仕：中資美元債投資機會吸引　看好四領域

股市 19:33 2023/02/08

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普徠仕：中資美元債投資機會吸引　看好四領域

普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德表示，中國重新開放對內需市場帶來最直接的正面影響，對全球經濟的溢出效應則更為漸進，需要時間來實現。在全球發達市場經濟活動放緩的情況下，中國經濟區域的助力將對亞洲信貸利差起到支持作用，並認為中資美元債券可提供具吸引力的投資機會，包括房地產、消費品、零售和物流等領域。

陳兆德指，假如經濟增長速度超出預期，可轉換債券機會也可提供額外的回報潛力。長遠而言，預期涉及能源轉型和基礎設施建設，並符合政府政策和目標的企業將具有發展潛力。

提到中國房地產，他指，雖然中國當局已經表現出支持發展商的決心，但還需要其他政策出台以提振需求，認為住宅的預售數據將是值得注意的關鍵指標，若預售數據能夠達到一個更理想的水平，將能增強投資者對發展商現金流及流動性的信心。

不過，他估計，房地產行業並不會出現「V型」復甦，對中國經濟的重要性亦將日漸降低。在這個發展極為分化的行業中，慎選信貸尤其重要，需作出深入的基本面研究，才有望發掘能渡過此輪變革的公司。

由於內房的債券發行量減少，價格亦大幅下跌，降低了對亞洲美元信貸資產類別的重要度。同時，中國以外地區的債券發行量增長，亞洲信貸市場有望持續增長。

該行繼續預期該地區的企業將傾向發行美元債券，以分散其資金來源或探索不同的市場，為能源轉型和去碳化計劃籌集資金。

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編輯：袁諾曦

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