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【港交所388】港交所和南京市金融辦 簽訂合作備忘錄

股樓投資 19:55 2023/02/08

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港交所(00388)宣布，與南京市人民政府金融工作辦公室簽署合作備忘錄，希望加強溝通合作，共同支持及協助南京市企業到香港上市。根據合作備忘錄，香港交易所將與南京市金融辦設立雙方溝通合作機制，著重開展面向南京市政府及所屬部門和企業的專題講座，交流兩地資本市場發展規劃等最新動態。

【港交所388】港交所與沙特證交所訂合作協議 共同探索互掛上市等合作機遇  詳情請看【下一頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

港交所指出，南京市近年來加速發展新興產業集群，覆蓋軟件和信息服務、智能電網、生物醫藥、智能製造裝備、新能源汽車等重點行業領域。目前南京市已累計培育科技型企業1.8萬餘家。

另外高盛發表報告指，因應港交所早前公布其1月份成交數據，下調2024年及2025年的每股盈利預測均為1％，但2022年及2023年預測則維持不變，認為上述調整並不重要，維持未來12個月目標價為441元，並把港交所列入「確信買入」名單。

【兔年部署】 晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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